Innenstadt

Am frühen Samstagmorgen wurde ein 29 Jahre alter E-Roller-Fahrer in der Brandenburger Straße aus dem Nichts angegriffen und verletzt. Der Polizei zufolge fuhr er an einem offenbar betrunkenen Mann vorbei, der das Opfer unvermittelt trat, zu Boden schubste und schlug. Der Tatverdächtige wird als männlich, von kräftiger Statur und dunkel gekleidet beschrieben, außerdem trägt er eine Glatze. Hinweise dazu nimmt jede Polizeidienststelle und die Internetwache der Polizei des Landes Brandenburg entgegen.

Von MAZonline/krf