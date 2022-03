Potsdam

Gleich drei Raubstraftaten hat die Potsdamer Polizei am Wochenende registriert. Zwei Potsdamer im Alter von 13 und 14 Jahren wurden am Freitagmittag auf einer Wiese am Potsdam-Center von vier Jugendlichen ausgeraubt. Den Opfern wurde ins Gesicht geschlagen, zudem wurde ihnen eine Trinkflasche gestohlen.

Opfer können Täter beschreiben

Zu zwei Tätern konnten die Geschädigten Beschreibungen abgeben. Demnach ist einer der Räuber zwischen 1,60 und 1,65 Meter groß, hat Aknenarben, einen Oberlippenbart und dunkles, ins Gesicht reichendes Haar. Er trug eine schwarze Weste. Ein weiterer Täter wird 1,50 Meter groß beschrieben, er hat schwarze Locken und trug eine weiß-karierte Wolljacke.

Am Schlaatz wurde ein 43-Jähriger am Samstag gegen 17 Uhr ausgeraubt. An einer Bushaltestelle drohte ihm ein 31-Jähriger Gewalt an und entwendete ihm Bargeld und ein Mobiltelefon. Durch Zeugenhinweise ist der Polizei die Identität des Täters in diesem Fall bekannt, er konnte jedoch bislang nicht gestellt werden.

„Potsdam ganz nah“ erleben – zweimal wöchentlich Alle News für die Landeshauptstadt schon morgens in Ihrem E-Mail-Postfach – jeden Dienstag und Freitag. Jetzt anmelden! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Ebenfalls am Samstag gegen 18 Uhr kam es im Babelsberger Park zu einem dritten Raub. Hier bedrohten zwei Jugendliche im Alter von 15 und 16 Jahren vier Altersgenossen mit einem Schlagring und wollten ihnen eine Musikbox stehlen. Auch hier konnte durch Zeugenhinweise die Identität der Verdächtigen geklärt werden, der Kriminaldauerdienst ermittelt.

Von MAZonline/krf