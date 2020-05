Innenstadt

Drei Täter haben am Freitagabend einen 20-Jährigen in der Potsdamer Charlottenstraße schwer verletzt. Der junge Mann erlitt einen Knochenbruch, der ärztlich versorgt werden musste. Die unbekannten Täter konnten vor dem Eintreffen der Polizei fliehen. Zeugen, die am 1. Mai gegen 19 Uhr auf der Höhe der Commerzbank-Filiale etwas beobachtet haben, werden gebeten, sich an die Polizeiinspektion Potsdam zu wenden. Die Kriminalpolizei ermittelt zu den Hintergründen der Tat.

Von MAZonline