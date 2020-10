Innenstadt

Eine aufmerksame Ärztin am Potsdamer Klinikum „ Ernst von Bergmann“ rief am Freitagmittag die Polizei, weil eine ihrer Patientinnen offenbar gegen ihren Willen ein stark sedierendes Mittel verabreicht bekommen hatte. Die 34 Jahre alte Frau beschrieb, sie habe sich während der Arbeit plötzlich sehr unwohl gefühlt und sei von einem Kollegen nach Hause gefahren worden. Der Lebensgefährte der Frau entschied, sie ins Klinikum zu bringen – dort wurde dann nachgewiesen, dass die Patientin ein starkes Medikament bekommen hatte, ohne es zu wissen. Die näheren Umstände ermittelt nun die Polizei in einem Strafverfahren.

Mehr Polizeimeldungen aus der Region lesen Sie hier.

Von MAZonline