Babelsberg

Fußball hat in Babelsberg eine lange Tradition – aber bitte nicht so: Gegen fünf Uhr morgens beobachtete ein Zeuge drei Jugendliche dabei, wie sie mit den Kugeln des Weihnachtbaums am Babelsberger Rathaus Fußball spielten. Anschließend versuchten sie auch noch auf bislang unbekannte Art und Weise, die Spitze des Baumes abzubrechen. Die herbeigerufene Polizei konnte die Tatverdächtigen nicht mehr finden. Es entstand Sachschaden.

Von MAZonline