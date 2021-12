Babelsberg

Einen 24-Jährigen packte am Abend des ersten Weihnachtsfeiertags in Babelsberg offenbar der Heißhunger auf Süßes: Er drückte mit Gewalt die Tür einer Tankstelle auf, schnappte sich fünf Tüten Gummibärchen im Wert von etwa zehn Euro und floh. Ein Mitarbeiter der Tankstelle konnte den Räuber beschreiben, die Polizei traf ihn in der Nähe des Tatortes an – und musste feststellen, dass gegen den Mann ein Haftbefehl vorlag. Zur anstehenden Haft kommt nun ein neues Ermittlungsverfahren wegen Einbruchdiebstahl hinzu.

Von MAZonline