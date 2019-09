Potsdam-West

Auf einer Bank am Potsdamer Havelufer wurden am Freitag persönliche Gegenstände eines Mannes, darunter seine Schlüssel, Badelatschen, Jacke und ein Mobiltelefon aufgefunden. Nachem Polizisten die Anschrift des Eigentümers ermittelt hatte, konnte in der Wohnung jedoch niemand angetroffen werden. Nach Würdigung der Gesamtumstände gilt die Person nunmehr polizeilich als vermisst. Im Zuge der Suche nach der vermissten Person, wurde am Samstag die Havel im Bereich des Fundortes abgesucht. Hierbei kam die Wasserschutzpolizei zum Einsatz. Unterstützt wurde die Polizei durch Taucher der Feuerwehr, doch die Suche blieb bislang erfolglos.

Von MAZonline