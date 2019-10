Innenstadt

Eine gespielte Auseinandersetzung zwischen zwei jungen Potsdamern auf dem Oktoberfest am Freitagabend führte zu einem Polizeieinsatz: Ein 14- und ein 18-Jähriger waren vermeintlich in eine Schlägerei geraten, woraufhin ein Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes die beiden Streithähne trennen wollte. Damit war der ältere Jugendliche jedoch nicht einverstanden, er griff dem Mitarbeiter an den Hals und schlug ihm ins Gesicht, der Sicherheitsmann fixierte den Angreifer am Boden und rief die Polizei, die dann noch vom jüngeren Teenager angepöbelt wurde. Der 18-Jährige verbrachte den Abend in Polizeigewahrsam.

Von MAZonline