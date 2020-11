Golm/Neu Fahrland

Gleich zwei hochwertige, baugleiche Geländewagen wurden in Potsdam in der Nacht zu Freitag gestohlen: Ein schwarzer Audi Q5 verschwand in Neu fahrland, ein blaues Modell der selben Baureihe in Golm. Beide Fahrzeuge haben Potsdamer Kennzeichen.

Von MAZonline/krf