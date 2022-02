Bornstedt/Potsdam West

Die Einbruchserie in der Stadt geht weiter: Wieder ist es in Potsdam Dieben gelungen, in Wohnungen einzusteigen und Familien auszurauben. Wie die Polizei mitteilt, wurden zwischen Donnerstag und Samstag sowohl in Bornstedt als auch in Potsdam West in Wohnungen eingebrochen – die betroffenen Familien bemerkten die Taten, als sie aus dem Winterurlaub zurückkehrten.

Die Kriminalpolizei hat Ermittlungen aufgenommen, offenbar konnten sich die unbekannten Täter durch Aufhebeln von Türen Zugang zu den Räumlichkeiten verschaffen. Dort durchwühlten sie zahlreiche Schränke. Noch ist nicht klar, was gestohlen wurde. Die Polizei meldet derzeit fast täglich Einbrüche in Einfamilienhäuser und Wohnungen in Potsdam.

Von MAZonline/krf