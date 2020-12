Polizist in Potsdam von Ruhestörer angegriffen

Schlaatz

Am Biberkiez im Neubau-Wohngebiet Schlaatz ist in der Nacht zu Samstag ein Polizist verletzt worden, als seine Streife eine Ruhestörung beenden wollte. Ein 35-Jähriger, der gegen 1.15 Uhr mit weiteren sechs Personen in der Wohnung angetroffen wurde, wollte sich seiner Personalienfeststellung durch Flucht entziehen, konnte aber gestellt werden. Er leistete Widerstand, indem er nach den Beamten trat; ein Polizist wurde am Rücken verletzt. Sechs weitere Personen solidarisierten sich mit dem Störer und beschimpften die eingesetzten Beamten. Ein 33-Jähriger trat hierbei als Rädelsführer auf und wurde zusammen mit dem 35-Jährigen in Gewahrsam genommen.

