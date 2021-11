Potsdam

Wegen Bedrohung mit einem Messer, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und Hehlerei ermittelt die Polizei gegen einen 35-jährigen Potsdamer. Der Mann war am Freitag bei einer Durchsuchung ausgerastet.

Nur die Ehefrau des Potsdamers war zu Hause

Zur Mittagszeit waren Polizeikräfte zu seiner Wohnung im am Lerchensteig im Potsdamer Stadtteil Bornim erschienen – mit einem richterlich angeordneten Durchsuchungsbeschluss. Die Beamten trafen allerdings nur die Ehefrau des Beschuldigten in der Wohnung an. Kurze Zeit später aber erschien auch der Gesuchte und zog plötzlich ein Messer aus seiner Hosentasche.

Diebesgut in der Wohnung gefunden

Um einen möglichen Angriff abzuwehren, überwältigten ihn die Polizisten und nahmen ihn vorläufig fest. In der Wohnung fanden sie Beweismittel, unter anderem ein gestohlenes und in Fahndung stehendes Fahrrad. Der Beschuldigte ließ sich im Rahmen seiner Vernehmung bisher nicht zu den Tatvorwürfen ein und wurde auf Weisung der Staatsanwaltschaft wieder entlassen.

Von MAZonline/nf