Potsdam-Eiche

Beamte zu Fuß stellten in der Nacht zu Sonntag in der Carl-Dähne-Straße in Eiche einen betrunkenen E-Rollerfahrer. Er war den Polizisten bei einem Einsatz wegen Ruhestörung aufgefallen, weil er in starken Schlangenlinien fuhr.

Der 21-Jährige reagierte zunächst nicht auf die Anhaltesignale der Polizei und flüchtete. Daraufhin verfolgten den Beamten ihn zu Fuß. Ein Atemalkoholtest ergab 0,98 Promille.

Im Potsdamer Stadtgebiet wurden am Wochenende noch zwei weitere Trunkenheitsfahrten im Zusammenhang mit elektrischen Leihrollern festgestellt: In der Zeppelinstraße fuhr eine 22-Jährige mit 0,83 Promille, in der Rudolf-Breitscheid-Straße ein 27-jähriger mit ebenfalls 0,98 Promille.

Für alle Drei ist nun der Führerschein in Gefahr.

Von LR Potsdam