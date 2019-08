Am Stern

Die Wohngebiete Stern, Drewitz und Kirchsteigfeld bekommen bekommen eine neue Poststelle im Porta-Möbelhaus. Das hat der Potsdamer Landtagsabgeordnete Hans-Jürgen Scharfenberg (Linke) am Dienstag mitgeteilt: „Die Poststelle kann bei Porta eingerichtet werden“, sagte er zur MAZ.

Die kürzliche Schließung der Poststelle im Stern-Center habe insbesondere bei den Bewohnern der drei Wohngebiete zu „viel Unverständnis und Kritik geführt“, so Scharfenberg. Die von der Deutschen Post als Ausgleich präsentierte Lösung in der Aue stelle eine „erhebliche Verschlechterung im Vergleich zur bisherigen Situation“ dar.

Deshalb habe er sich „von vornherein dafür eingesetzt, dass die Dienstleistungen der Post stabil und in hoher Qualität im Zentrum der drei Wohngebiete angeboten werden“. Dafür zeichne sich jetzt eine gute Lösung ab: „Ich freue mich sehr, dass sich das Einrichtungshaus Porta bereit erklärt hat, eine solche Poststelle aufzunehmen und damit diese wichtige Dienstleistung sicherzustellen“, so Scharfenberg: „Nach meiner Kenntnis laufen entsprechende Gespräche mit der Deutschen Post.“

Er „gehe davon aus, dass eine zügige Einigung möglich ist und die neue Poststelle bei Porta in nächster Zeit eröffnet werden kann“.

Eine Nachfrage der MAZ bei Porta blieb zunächst unbeantwortet.

Die bisherige Partner-Filiale der Deutschen Post im Stern-Center ist zum 1. Juli geschlossen worden. Zum 1. August hatte die Post die Eröffnung einer neuen Partner-Filiale im Fotofachhandel „Foto-Utech“ in der Aue 37 in Babelsberg bekannt gegeben. Postdienstleistungen bietet auch die Videothek Am Weidendamm an.

Scharfenberg hatte die Babelsberger Lösung von Anfang an kritisiert: „Ein solches Angebot, das es bisher schon in verkleinerter Form gab, ist keinesfalls ein Ersatz für die bisherige Poststelle im Stern-Center“, erklärte der Linken-Politiker nach Bekanntwerden dieser Übergangslösung.

Von Volker Oelschläger