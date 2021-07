Potsdam

„Sie haben Ihr Ziel erreicht“, sagt das Navi: „Ihr Ziel befindet sich links.“ Nur, wo? Das muss man sich an mehreren Punkten der Brandenburger Straße fragen; dort gibt es keine Hausnummern, schon seit Jahren nicht. Dabei ergibt sich die Pflicht, Gebäude mit der durch die Gemeinde zugeordnete Hausnummer zu versehen, aus dem Bauplanungsrecht, aus dem Ordnungsbehördengesetz des Landes Brandenburg und aus der Stadtordnung der Landeshauptstadt.

Wie finden sich Post und Rettungsdienst zurecht?

Warum aber gibt es dann auf der Haupteinkaufsstraße von Potsdam so viele Häuser ohne Nummer? Einheimische werden anhand der Läden wissen, zu welchem Haus sie müssen oder wollen. Doch was machen Ortsunkundige? Was macht die Feuerwehr, der Rettungsdienst, die Post?

Die MAZ fragte nach und erhielt so weitschweifende wie ausweichende Antworten. Die Brandenburger Straße gebe es seit dem 18. Jahrhundert; die Gebäude seien „vermutlich mit ihrer Entstehung nummeriert“ worden, mutmaßt Stadtsprecher Maukus Klier. Dabei wurde einer hufeisenförmigen Nummerierung der Vorzug gegeben: Das erste Gebäude links vor dem Brandenburger Tor, zum Hotel „Brandenburger Tor“ gehörend, trägt die Nummer 1. Die Hausnummerierung der Straße wird mit der 72 für das gegenüber liegende Gebäude des ehemaligen Fischrestaurants abgeschlossen.

Alle Häuser haben Nummern – nur nicht angebracht

„Alle Gebäude in der Brandenburger Straße haben eine Hausnummer, die Nummerierung ist schlüssig“, behauptet Klier: „Jedoch ist ihre Anbringung an den Gebäuden, sicherlich auch mit dem Betrieb von Gewerbeeinheiten, über die Zeit vernachlässigt worden. Möglicherweise auch aus dem Grund, dass die Hausnummern keinen Platz an der Ladenfront finden.“ Kein Platz für ein Schild von zehn mal zehn Zentimetern?

Keine Hausnummer am „Butlers“ in der Brandenburger Straße. Quelle: Rainer Schüler

Wie findet im Notfall die Feuerwehr zu den Häusern? Was, wenn es irgendwo hinter einem unnummerierten Haus im weitläufig bebauten Innenhof brennt, man das Feuer aber von der Brandenburger aus nicht sieht? Dann findet der Katastrophenschutz Adressen durch die Verwendung von Navigationssystemen über die so genannte Georeferenzierte Gebäudeadresse, erläutert der Stadtsprecher: Dies entsteht mit der Beantragung der Hausnummer und ihrer Eintragung in das Liegenschaftskataster.

Kontrollen, aber keine Strafe

Die Stadtverwaltung dringe auf eine Anbringung, „wenn es Hinweise auf nicht einfache Auffindbarkeit und unübersichtliche Nummerierungs-Situation gibt“, so Klier. Laut Stadtordnung können bei Verstößen gegen den Paragrafen 6 (Nummerierung von Gebäuden) Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet werden. Aber das garantiere nicht, dass die Hausnummern dann auch angebracht werden, räumt Klier ein. Gab es denn Auflagen an die Gebäudeeigentümer, Hausnummern nachzurüsten?

Stadt Potsdam schreibt Hauseigentümer an

„In der Vergangenheit wurden die Mängel den Eigentümern mitgeteilt. Sie wurden aufgefordert, die Hausnummer innerhalb einer angemessenen Frist zu installieren. In aller Regel kommt man den Aufforderungen nach, insbesondere wenn noch einmal erläutert wird, dass bei Nichtbeachten der Hinweise Gefahr für Leib und Leben besteht“, erklärt Klier. Doch die MAZ fand mindestens zehn Häuser ohne Nummer. Dazu kommen einige an Straßenkreuzungen, die eine Nummer der Nebenstraße tragen, also „um die Ecke“ und nicht da, wo der Haupteingang zum Laden ist.

Beleuchtung ist keine Pflicht

Während Berlin beleuchtete Hausnummern fordert, um auch nachts jede Adresse sicher zu finden, ist das in Potsdam keine Vorschrift. Die Stadtordnung legt lediglich fest, dass die Hausnummer - auch nachts - deutlich von der Straße aus sichtbar und lesbar sein muss.

„Die Nummerierung von Gebäuden stellt mit der Benennung einer Straße eine wichtige Aufgabe zur Gliederung des Gemeingebietes dar“, erklärt Markus Klier: „Die Auffindbarkeit von Personen und Sachen, auch in Zeiten des Einsatzes von Navigationssystemen, ist eine nicht zu unterschätzende Maßnahme zur Abwendung von Gefahren“ und biete die Möglichkeit, im schlimmsten Fall Menschenleben zu retten.

Post hat Erfahrung gesammelt

Eingefuchst hat sich über die Jahre die Deutsche Post. Grundsätzlich sei die Ausschilderung der Hausnummern wichtig, um Anschriften eindeutig geografisch zuordnen zu können und Mehrdeutigkeiten zu vermeiden, bestätigt Sprecherin Anke Blenn. Auch müssten alle Hausbriefkästen mit dem korrekten Namen des dort wohnenden Empfängers beschriftet sein, um Sendungen eindeutig zuordnen zu können. Die Post dürfe nicht „auf Verdacht“ zustellen, wenn eindeutige Namensangaben auf den Briefkästen fehlen. Sendungen, deren Empfänger nicht mit vertretbarem Aufwand ermittelt werden können, müssen vom Zusteller mit einem entsprechenden Vermerk an den Absender zurück geschickt werden.

Zusteller kennen sich aus

Bei der Belieferung der Kunden in der Brandenburger Straße seien den Potsdamer Zustellern „keine größeren Probleme bekannt“, versichert Blenn. Die Zusteller seien dort täglich auf Tour und könnten „aufgrund ihrer Vor-Ort-Kenntnisse die Sendungen auch entsprechend zuordnen“. Schwierig werde es, wenn neue Mitarbeiter im Einsatz sind, die die örtlichen Gegebenheiten noch nicht so gut kennen. Gar keine Probleme, jemanden zu finden, hat dagegen die Polizei.

