Nachtschichtler der Post müssen doch nicht in Corona-Quarantäne

Als viel Lärm um nichts stellte sich die Meldung heraus, dass die gesamte Nachtschicht des Briefverteilzentrums in Stahnsdorf in angeordnete Quarantäne geschickt wurde. Dienstagmittag kam die Nachricht, dass es sich dabei um eine Fehlinformation von seiten des Landkreises handelte.

„Es kam uns gestern schon unwahrscheinlich vor“, kommentiert Anke Blenn, DPDHL Pressesprecherin. „Wir haben klare Ansprechpartner in solchen Angelegenheiten und auch die Betriebsärztin war nicht informiert.“ Innerhalb des Unternehmens habe es jedoch durch die Nachricht eine „gewisse Verunsicherung der Mitarbeiter gegeben“, das sei „nicht ganz so angenehm“ gewesen. „Das ist nicht so sehr optimal gelaufen.“

Mitarbeiter durchgetestet

In Stahnsdorf haben sich unterdessen alle Nachtschichtler – bis auf jene, die sich gerade auf Urlaub befinden – freiwillig testen lassen, ob sie auch infiziert sind. Zwei Nächte hatte das Prozedere gedauert, aus Kapazitätsgründen ging es nicht schneller, so Blenn. Die Abstriche werden von der Betriebsärztin im behördlichen Auftrag ausgeführt, ein behördlicher Vertreter ist dabei anwesend. Die Ergebnisse, die im Laufe dieser Woche erwartet werden, gehen dann an das Gesundheitsamt und in weiterer Folge auch an die Mitarbeiter, beschreibt die Unternehmenssprecherin die Abläufe. „Sollte es weitere Fälle geben, gilt für diese natürlich sofort Quarantäne“, so Blenn.

Ob die fünf positiven Stahnsdorfer Fälle alle in der Nachtschicht beschäftigt sind, möchte die Sprecherin nicht offiziell bestätigen. Über persönliche Details gibt das Unternehmen generell keine Auskunft.

Aufklärung ist Sache des Landkreises

Trotz des Vorfalles hält die Sprecherin daran fest, dass die Zusammenarbeit mit dem Gesundheitsamt nach wie vor gut sei. So habe es etwa Gespräche gegeben, wie die Tests noch optimiert werden könnten. „Wir sind weit entfernt, irgendwelche Schuldzuweisungen zu machen“, so Blenn. „Es ist Sache des Landkreises, das jetzt aufzuklären.“

Generell wurden im Unternehmen die Sicherheitsmaßnahmen seit Bekanntwerden der fünf positiven Fälle noch weiter verstärkt. Das Tragen von Mund-Nase-Masken, das Händewaschen und das Einhalten des Mindestabstandes sind schon länger Pflicht, jetzt wird noch öfter daran erinnert. Die Reinigung, die schon mehrmals täglich stattfand, wurde nun noch intensiviert, gleiches trifft auf die Lüftung zu. „Es wird noch mehr darauf geachtet, dass bestimmte Grundregeln beachtet werden.“

Betrieb gesichert

Sollten die Testergebnisse jedoch noch eine entsprechende Maßnahmen wie eine großangelegte Quarantäne zur Folge haben, könne sie versichern, dass durch Mitarbeiter von anderen Standorten die personelle Besetzung auch für zwei Wochen oder länger sichergestellt werden könnte. Auch bei einer Schließung – etwa für umfangreichere Reinigungs- oder Desinfektionsmaßnahmen – wäre garantiert, dass Sendungen nicht mehrere Tage liegen blieben. „Uns ist bewusst, dass wir eine Versorgungspflicht haben.“

