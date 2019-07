Eine neue Partner-Filiale der Deutschen Post öffnet am Donnerstag in Babelsberg. Im Foto-Fachhandel „Foto-Utech“ in der Straße In der Aue 37 werden dann viele Dienstleistungen angeboten. Der neue Standort übernimmt die Versorgung der Kunden der bisherigen Partner-Filiale im Sterncenter, die seit dem 1. Juli geschlossen ist.