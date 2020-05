Postzentrum Stahnsdorf: 100 Nachtschichtler müssen in Corona-Quarantäne

Potsdam-Mittelmark

Auch wenn es nach Angaben des Landkreises vorerst bei fünf an Covid-19 Erkrankten im Verteilzentrum der Deutschen Post in Stahnsdorf bleibt, wurde nun offensichtlich doch Quarantäne für die gesamte Nachtschicht angeordnet. Das sagte Kreissprecher Kai-Uwe Schwinzert der MAZ. Entgegen der ersten Aussagen, es habe keine Kontakte zwischen den Infizierten und weiteren Mitarbeitern gegeben, scheint dies sehr wohl der Fall gewesen zu sein. Daher wurde zu dieser drastischen Maßnahme gegriffen. 100 Mitarbeiter sind davon betroffen.

Quarantäne : Post ist ahnungslos

Die Pressestelle der Deutschen Post zeigte sich am Abend gegenüber der MAZ überrascht. „Uns liegt diese Information nicht vor“, sagte Sprecherin Anke Blenn. Die verantwortlichen Personen im Unternehmen seien bisher nicht darüber benachrichtigt worden, dass eine ganze Schicht unter Quarantäne gestellt worden wäre. Man könne sich auch nicht vorstellen, dass eine solche Maßnahme vor Vorliegen der Testergebnisse ergriffen würde. „Wir wissen nicht, wie diese Information einzusortieren wäre.“

Briefzentrum der Deutschen Post in Stahnsdorf. Quelle: Bernd Gartenschläger

Sollte es tatsächlich so sein, dass die Nachtschicht in Quarantäne müsste, könnte der Betrieb aufgrund der vorhandenen Notfallpläne aber dennoch aufrecht erhalten werden. Von Montag auf Dienstag hätte jedenfalls die übliche Nachtschicht ihren Dienst angetreten.

Dass sich die Anordnung noch nicht im Post-Betrieb herumgesprochen hatte, erklärte sich der Kreis-Sprecher damit, dass diese am Montag auch vorerst nur mündlich ausgesprochen worden war. Die schriftliche Bestätigung folge.

Die rund 340 Mitarbeitenden des Verteilzentrums haben seit Sonntagabend die Möglichkeit, sich testen zu lassen. Man könne jedoch niemanden dazu zwingen, so Blenn, das Unternehmen lege den Mitarbeitern den Abstrich aber nahe und bezahle die Tests auch selbst, um eine gewisse Sicherheit zu haben. Man arbeite eng mit dem Gesundheitsamt zusammen, um mögliche Infektionsketten nachzuvollziehen und zu unterbrechen. Es gebe noch keine abschließenden Erkenntnisse, in welchem Umfang sich Mitarbeiter im privaten oder beruflichen Umfeld infiziert hätten. Die Mitarbeiter in Stahnsdorf arbeiten in drei Schichten: einer Spätschicht, einer Nachtschicht und einer mit nur einzelnen Personen besetzten Tagschicht.

Kreis: Weitere Testergebnisse abwarten

Schwinzert erklärte, die Untersuchungen würden langsamer als gedacht anlaufen. „Das Unternehmen sagt, die vorgeschriebenen Abstände wären eingehalten worden und dass es keine direkten Kontakte gegeben hat.“ Er kündigte an: „Wenn sich das nicht als plausibel herausstellt, dann wird es auch entsprechende weitere Maßnahmen geben.“

Quarantäne für Mitarbeiter, die sich nicht testen lassen oder die Schließung des Verteilzentrums könnten nur aufgrund belastbarer Hinweise erfolgen, da sie anfechtbar seien. Weitere Maßnahmen würden von den Testergebnissen abhängen, die im Laufe der Woche erwartet werden. Das Verfahren werde unterdessen von der Betriebsärztin des Unternehmens begleitet, so Schwinzert weiter.

Sechs Neu-Infizierte im Kreis

Im Landkreis Potsdam-Mittelmark wurden unterdessen bisher 534 Infizierte gemeldet, am Montag kamen sechs Personen dazu. Die meisten Fälle (164) sind in Werder ( Havel) zu verzeichnen, gefolgt von Kleinmachnow, Teltow, Beelitz, Lehnin und Michendorf. In der Kita Sonnenschein in Reckahn (Kloster Lehnin) wurde ein weiteres Kind positiv auf Covid-19 getestet, damit sind nun sechs Kinder und zwei Erzieherinnen infiziert. 55 Erkrankte des Kreises werden stationär behandelt, 41 Personen sind seit Beginn der Epidemie verstorben. Aktuell befinden sich 120 (am Vortag 114) Personen in (angeordneter) häuslicher Quarantäne.

Von Konstanze Kobel-Höller