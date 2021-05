Potsdam

Die Tierretter von Potsdam haben vieles schon erlebt, aber so etwas noch nicht: In Mahlow (Teltow-Fläming) sammelten sie am Mittwoch einen verletzten Igel ein, dem ein halbes Ohr und ein Auge fehlten. Trotz seines eigentlich schützenden Stachelkleides hatte er schwere Bissverletzungen erlitten. Doch damit nicht genug: Das Tier war auch noch besoffen.

Tier lag in Eierlikörlache

Man fand es in einer Lache Eierlikör; es hatte offenkundig eifrig daran geschleckt. Wie sich herausstellte, hatten die Grundstücksbesitzer den Schnapsrest im Garten weggekippt, aber nicht damit gerechnet, dass ein Tier das lecker finden könnte. Das bereits geschwächte Igelmädchen aber fiel auf den süßlichen Geruch herein und schleckte am Likör. Der ging ins Blut und setzte es außer Gefecht. Nach Auskunft der Tierrettung lag die Igelin schon mindestens einen Tag in der Likörlache, vielleicht sogar zwei.

„Potsdam ganz nah“ erleben – zweimal wöchentlich Alle News für die Landeshauptstadt schon morgens in Ihrem E-Mail-Postfach – jeden Dienstag und Freitag. Jetzt anmelden! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Man brachte sie zur Ausnüchterung zu Päpplerin Kathrin, die außer Igeln auch diverse Vögel aufzieht und die Igelin „Marni“ taufte. „Gestern dachte ich noch, die ist zu viel zu platt, die kriegste nicht mehr hin“, erzählte sie am Donnerstag: „Aber, Gott sei Dank, hat sie am Morgen doch wieder Lebenszeichen gezeigt, getrunken und gefressen.“ Aber sie hat außer den offenbar neuen Verletzungen auch alte, ist sehr verklebt am Bauch mit etwas, das man nicht mehr definieren kann. Sie hat eine Infusion bekommen und war am Donnerstagmorgen schon wieder so kräftig, dass sie per Hand gefüttert werden und ein paar Schritte laufen konnte. Sie fauchte zudem kräftig ihre Päpplerin an, die nun hofft, dass das Tier durchkommt. Das Igelmädchen schläft viel.

Bundesweite Schlagzeilen

Im August 2018 hatte ein ähnlicher Fall bundesweite Schlagzeile gemacht: Mitte Juni hatte damals in Erfurt die Polizei am Rande des Krämerbrückenfestes zwei Igel aufgelesen, die augenscheinlich total betrunken waren. Die Beamten stellten schnell fest, dass die Tiere vom Inhalt einer ausgelaufenen Eierlikörflasche getrunken hatten, und brachten die beiden Igelfrauen zur Ausnüchterung in den Zoopark Erfurt. Das ältere Tier hatte kaum noch Zähne und deshalb wohl Gefallen an der „Flüssignahrung“ gefunden.

Menschen hinterlassen Nahrung

Für Tiere in der Stadt sind Essensreste der Menschen eine leicht erreichbare Nahrung, zuweilen aber auch lebensgefährlich. Vor allem vergorene Früchte sorgen immer wieder für Rauschzustände. Auch die Potsdamer Igelin wird Halluzinationen vom Alkohol gehabt haben, doch wieviel Promille sie vertragen hätte, kann bei der Tierrettung niemand sagen. „Das kommt viel zu selten vor“, sagte eine Sprecherin gegenüber der Märkischen Allgemeinen Zeitung.

Die Gefahr, im Straßenverkehr ums Leben zu kommen, ist ungleich größer. Im Vertrauen auf den Schutz durch ihr Stachelkleid rollen sich die Igel bei drohender Gefahr zusammen und werden überfahren. Auch durch unsachgemäß verstreutes Rattengift sterben immer wieder Igel.

Von Rainer Schüler