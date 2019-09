Bibliotheksgeschichte: Was vermisste Voltaire in Potsdam? Bücher!

Potsdam

Eine neue Broschüre lockte am Mittwochabend Leser, Freunde und ehemalige Mitarbeiter der Stadt- und Landesbibliothek in den Veranstaltungssaal im Alten Rathaus. „Die Potsdamer städtische Volksbücherei: Vorgeschichte und Gründung“ heißt das Werk. Verfasser sind Lutz Tygör, seit 1986 Mitarbeiter der Bibliothek, und Reiner Friebe, seit 69 Jahren Leser an Potsdamer Bibliotheken.

Gründung der Bibliothek vor 120 Jahren

Tag und Ort der Präsentation wurden aus gutem Grund so gewählt, berichtet Tygör, der das Buch allein vorgestellt hat. Fast genau vor 120 Jahren – am 3. September 1899 – wurde die Städtische Bücherei gegründet. Den Beschluss dazu fassten die Stadtverordneten im April desselben Jahres in diesem Haus und der Blick aus dem Fenster fällt auf die ehemalige Scharrnstraße, in deren Nummer 5 das erste Bibliotheksgebäude stand.

Den Anstoß, sich mit der Vorgeschichte der Bibliothek zu befassen, kam von Reiner Friebel. „Er hatte kritisiert, dass es keine ausreichenden Quellen zur Geschichte der Stadt- und Landesbibliothek gibt“, berichtet Tygör. Das habe ihn erst etwas verärgert und dann angestachelt. Und nachdem Friebel im Stadtarchiv den Gründungsbeschluss der Stadtverordneten ausfindig gemacht hatte, war klar: Es lohnt sich, das Thema zu vertiefen. Ursprünglich war nur ein Fachartikel geplant. Doch die zweijährige Forschungsarbeit in fünf Archiven und die zahlreichen neuen Quellen im Stadt- und Landesarchiv brachten Stoff für mehr.

Voltaire: Viele Bajonette, wenige Bücher

Schon Voltaire, so fanden die Hobbyforscher heraus, beklagte den Bildungsstand in Potsdam im 18. Jahrhundert. „Bajonette giebt es hier erstaunlich viel, allein sehr wenig Bücher“, schrieb der große Philosoph nach einem Besuch bei Friedrich dem Großen. Henning Strübbe, Schauspieler am Hans-Otto-Theater, trägt die historischen Passagen vor.

Stadtgeschichtsschreiber berichteten später, dass es an öffentlichen und Privat-Bibliotheken „noch sehr fehle“. Die wenigen privaten Inhaber konnte Stadtschreiber Nicolai namentlich erwähnen: „Büchersammlungen besitzen: Hr. Hofprediger Bamberger, Hr. Feldprobst Kleschke, Hr. Rektor Seeliger und Hr. Subrektor Dittmar.“ Mitte des 19. Jahrhunderts kamen Buchhandlungen als Leihbüchereien hinzu.

Aus drei Vereinsbüchereien wurde eine Volksbibliothek

Als Grundstock für die 1899 gegründete Volksbücherei dienten drei Vereinsbibliotheken, die des Vereins für Handel und Gewerbe, die des Handwerkervereins und die des Bürgervereins. Der Bürgerverein war seit 1871 unter dem Dach der Deutschen Gesellschaft für Verbreitung von Volksbildung. Die Gesellschaft gab eine Zeitschrift heraus, sendete Wanderlehrer aus und verbreitete sogenannte Volksschriften. Auch der Gedanke von Volksbibliotheken ging von hier aus – in Potsdam wurde sie im Dezember 1874 vom Bürgerverein gegründet. Doch bis zur Gründung einer städtischen Bibliothek vergingen noch einmal 25 Jahre.

Beschleunigt wurde die Initiative schließlich durch die Versendung eines Rundschreibens von mehr als 150 angesehenen Männern an die Magistrate deutscher Städte im März 1899. Nur fünf Monate später machte Magistrat Jähne im Potsdamer Intelligenzblatt die Eröffnung von Volksbücherei und Lesehalle bekannt.

Die Broschüre „Die Potsdamer städtische Volksbücherei: Vorgeschichte und Gründung“ ist im Engelsdorfer Verlag Leipzig erschienen, umfasst 61 Seiten und kostet 8 Euro.

