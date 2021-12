Waldstadt

Eine ganze Serie von Einbrüchen in Kraftfahrzeuge meldeten die Fahrzeugbesitzer am Sonntagmorgen aus der Waldstadt II. Insgesamt wurden bei 13 Kraftfahrzeugen – zwölf PKW verschiedener Marken sowie ein Wohnmobil – in der Nacht zuvor die Scheiben eingeschlagen, um sich so Zugang zum Inneren der Fahrzeuge zu verschaffen. In den meisten Fällen wurde nichts gestohlen. In einigen Fahrzeugen wurden die Täter fündig und entwendeten Geld, Schmuck, Kleidung und ein Navigationsgerät. Als Tatorte gibt die Polizei die Straßen Kiefernring, Moosglöckchenweg, Am Schlangenfenn und Zum Teufelssee an. Sie prüft nun, ob ein Zusammenhang zwischen den einzelnen Taten besteht. An und in den Fahrzeugen konnten Spuren gesichert werden. Die Schadenshöhe ist derzeit abschließend nicht bekannt. Die weiteren Ermittlungen führt die Kriminalpolizei. Zeugen werden gebeten, sich telefonisch unter 0331/5508-0 zu melden oder das Hinweisformular im Internet unter www.polizei.brandenburg.de zu nutzen.

Von MAZonline