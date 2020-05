Stadt zahlt 1,34 Millionen Euro für externe Gutachten

Potsdam

Die Stadtverwaltung hat im Jahr 2015 bei externen Anbietern 44 Gutachten und Untersuchungen für insgesamt 1,34 Millionen Euro in Auftrag gegeben. Sämtliche Aufträge wurden freihändig, also ohne Ausschreibung erteilt. Das hat die Verwaltung in einer Mitteilung bekannt gegeben, die am Mittwoch auf der Tagesordnung der Stadtverordneten steht.

Die jährliche Berichterstattung zu externen Gutachten und Untersuchungen ist von den Stadtverordneten im Jahre 2007 beschlossen worden.

Sie wurde von der Verwaltung seither jedoch nur unregelmäßig und mit teilweise erheblicher zeitlicher Verzögerung umgesetzt. So sollten die Berichte für die Jahre 2015, 2016 und 2017 nach der bis dahin letzten Meldung im Juni 2019 vorliegen.

Dass nunmehr mit einem weiteren Jahr Verspätung lediglich der Bericht für 2015 kommt, begründet das Rathaus mit „ Verzögerungen aufgrund von Umstrukturierung der Verwaltung und nicht vorhandener personeller Kapazitäten“.

Kritisiert wird aber auch erneut, dass mehrfach Informationen aus dem nicht öffentlichen Bericht an die Presse gelangten. So heißt es als „grundsätzliche Anmerkung“, „mit ursächlich für die verzögerte Berichterstattung“ sei die „wiederholte Verletzung der Verschwiegenheitspflicht“ nach Kommunalverfassung.

Zudem seien mit der Weitergabe der Informationen Regelungen der Hauptsatzung zum Ausschluss der Öffentlichkeit bei Wirtschaftsangelegenheiten Einzelner und bei Vertragsangelegenheiten mit Dritten verletzt worden.

Schon bei der Ankündigung des Berichts für 2015 hatte die Verwaltung zur Wahrung der Verschwiegenheitsregelungen eine neue Verfahrensweise angekündigt. Demnach sollte nur noch in zusammenfassende und anonymisierter Form berichtet werden.

Informationen gibt es nunmehr nur noch zusammen gefasst für die einzelnen Geschäftsbereiche. Detailliertere Auskunft soll es nur noch im besonders verschwiegenen Rechnungsprüfungsausschuss geben.

2015 wurden laut Bericht mit 600.000 Euro für insgesamt 13 Gutachten die meisten Aufträge im Geschäftsbereich 1 für zentrale Steuerung und Finanzen ausgelöst, zu dem auch der Kommunale Immobilien Service (Kis) gehört.

Es folgte mit zwölf Gutachten für insgesamt knapp 370.000 Euro der Geschäftsbereich 9 des Oberbürgermeisters, zu dem damals unter anderem der Fachbereich Kommunikation, Wirtschaft und Beteiligungen sowie der Fachbereich Recht Personal und Organisation gehörte.

Im Geschäftsbereich 4 für Stadtentwicklung, Bauen und Umwelt wurden zehn Gutachten für insgesamt knapp 240.000 Euro in Auftrag gegeben, im damaligen Geschäftsbereich 3 für Jugend Soziales, Gesundheit und Ordnung waren es sieben Gutachten für insgesamt knapp 108.000 Euro.

Am sparsamsten machte der Geschäftsbereich 2 für Bildung, Kultur und Sport von externer Expertise Gebrauch, der im Jahr 2015 gerade einmal zwei Gutachten für insgesamt rund 21.000 Euro in Auftrag gab.

Nächste Berichte kommen im September In ihrem Bericht zur Vergabe von Gutachten und Untersuchungen hat die Verwaltung zugleich einen Zeitplan für die nächsten Berichte bekannt gegeben. Die Berichterstattung für die Jahre 2016 und 2017 ist demnach für die Stadtverordnetensitzung im September angekündigt. Die Zahlen für 2018 wurden bereits im vergangenen Jahr auf Anfrage der CDU bekannt gegeben. Demnach hatte die Stadt 2018 42 Gutachten für insgesamt 1,13 Millionen Euro in Auftrag gegeben.

Im Jahr 2013 waren vom Rathaus 58 Gutachten für insgesamt 960.000 Euro ausgelöst worden, im Jahr 2014 wurden 48 Gutachten und Untersuchungen für fast 1,7 Millionen Euro in Auftrag gegeben.

Bis zum Bericht für 2014 wurde aufgelistet, wofür die Stadt zahlte. So erfuhr man, dass in jenem Jahr für die externe Begleitung des Projektes „Leitbildentwicklung“ fast 200.000 Euro und für eine Evaluierung zum Sportareal Luftschiffhafen rund 125.000 Euro gezahlt worden waren.

Von Volker Oelschläger