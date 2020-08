Potsdam: 22-Jähriger rast gegen Baum und stirbt

Potsdam

In der Nacht zum Sonntag ist es in Potsdam zu einem schweren Autounfall gekommen. Der Unfall ereignete sich in Potsdam Fahrland Richtung Kartzow. Ein 22-jähriger raste in einem Audi S5 mit über 200 km/h gegen einen massiven Baum. Der Stamm wurde entwurzelt, zerbrach und begrub den Sportwagen unter sich. Der Fahrer war sofort tot.

Die Feuerwehr hatte Probleme beim Zerlegen des Wracks. Quelle: Julian Stähle

Die Freunde des Unfallfahrers kamen an die Unfallstelle und mussten sich das Horrorszenario mit ansehen –das Fahrzeug war durch den Aufprall und den tonnenschweren Stamm völlig deformiert, der Motorblock war bis zur Rückbank eingedrückt. Die Feuerwehr hatte, aufgrund der modernen Fahrzeugbauweise, massive Probleme beim Zerlegen des Wracks.

Der 22-Jährigen habe sich kurz vor dem Unfall mit seiner Freundin gestritten. Vermutlich stand er unter Alkoholeinfluss.

