Potsdam

Alle 15 Minuten erhält ein Mensch in Deutschland die niederschmetternde Diagnose Blutkrebs. Viele Patienten sind Kinder und Jugendliche. Oft besteht deren einzige Chance auf Heilung in einer Stammzellspende. So war das auch, als 1996 ein Schüler von Gisela Otto erkrankte.

Aus der damaligen großen Hilfsaktion für ihren Schüler Stefan wurden 25 Jahre, in denen die engagierte Potsdamerin erst im Verein und bis heute in der von ihr gegründeten Deutschen Stiftung gegen Leukämie Spender sucht und Geld sammelt, um Leben zu retten.

Anzeige

Bilanzieren ist „nicht so ihr Ding“

25 Jahre – Zeit für eine Bilanz. Doch das Bilanzieren sei nicht so ihr Ding, erzählt Otto. „Ich schaue immer lieber nach vorn und hoffe, helfen zu können“. Dennoch hat sie Zahlen parat. 160 Spender waren damals gewonnen worden. Heute umfasst die Datei 40 000 Spendenwillige. Auf dieser Zahl könne man sich allerdings nicht ausruhen, denn Spender kann ein Gesunder nur bis zu seinem 55. Lebensjahr sein. Die Zahl der Löschungen kann Otto gegenwärtig nicht ersetzen. Das Gewinnen von Nachfolgern, vor allem jungen Leuten höre nie auf. Otto weiß, dass sich bei öffentlichkeitswirksamen Krankheitsfällen stets Spendenwillige rekrutieren lassen. Sie bevorzugt jedoch die kontinuierliche Arbeit inklusive ausführlicher Aufklärung und Zeit für den potenziellen Spender, sich sein Engagement reiflich zu überlegen. Man sei einem todkranken Patienten schuldig, verlässlich zu sein.

Weitere MAZ+ Artikel

Rund 200 Mal halfen Spender aus Ottos Datei bereits

Etwa 200 Mal konnten Spender aus Ottos Datei bereits helfen. „Sie berichten mir immer wieder, dass dies ein ungeheures Glücksgefühl sei“, erwähnt Otto. Sie selbst freue sich auch immer wieder. „Was gibt es Besseres, als Menschen am Leben zu erhalten?“ Die Stiftung arbeitet mit ihren Spendern sehr persönlich. Vor Corona sei es selbstverständlich gewesen, so Otto, sie zum jeweiligen Krankenhaus zu begleiten und sie vor Ort zu betreuen. Und mit Bedauern stellt sie fest: „Das geht jetzt ja nicht.“ Das gemeinsame Essengehen nach der Spende lässt sie sich aber nicht nehmen.

Das Durchschnittsalter in der Stiftungsdatei liegt aktuell zwischen 35 und 40 Jahren. Das ist ein guter Wert. Dennoch treibt Otto um, dass coronabedingt die Bereitschaft nachgelassen hat, sich registrieren und typisieren zu lassen. Zudem sind öffentliche Werbeaktionen wie auf Messen, an Hochschulen oder in Unternehmen im Moment leider nicht möglich.

Händeringende Suche nach jungen Spendern

Das alles schränkt genauso das Einwerben von Spenden ein. Die sind wichtig, um die Typisierungen zu finanzieren. 50 Euro kostet eine. Krankenkassen übernehmen die Kosten nicht.

Wenn sie nicht so gern bilanziert, was wünscht sich die Stiftungsvorsitzende denn für die Zukunft? „Wir brauchen unbedingt mehr Öffentlichkeit für die Stiftung und viele spendenwillige junge Leute“, so Ottos Antwort.

Sie selbst will so lange sie kann helfen, Leben zu retten.

Gisela Otto. Quelle: Elvira Minack

Von Elvira Minack