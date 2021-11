Potsdam

Die Infektionslage in den Potsdamer Schulen und Kitas spitzt sich immer weiter zu. Aktuell sind nach Angaben der Stadt 253 Kinder und Jugendliche sowie 27 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen nachweislich mit dem Coronavirus infiziert. In Quarantäne sind als Kontaktpersonen ersten Grades aktuell 2467 Kinder und Jugendliche sowie fünf Mitarbeiter.

In 35 von 252 Kita, Schulen und Horten sind Corona-Fälle nachgewiesen worden. Die meisten Fälle sind mit 142 Kindern in Grundschulen aufgetreten, es folgen 34 Fälle an Oberschulen, 27 an Kitas, 25 an Gymnasien und 16 an Gesamtschulen.

Corona: diese Schulen in Potsdam sind betroffen

Sogenannte Ausbruchs-Cluster gibt es an folgenden sieben Schulen:

Foerster-Grundschule: 58 Kinder plus 7 Mitarbeitende;

Fontane Oberschule: 20 Kinder und Jugendliche

Zeppelin-Grundschule: 17 Kinder

Montessori-Oberschule: 11 Kinder und Jugendliche

Weidenhof-Grundschule: 10 Kinder plus 1 Mitarbeitender

Leibniz-Gymnasium: 10 Jugendliche

Goethe-Grundschule: 7 Kinder

Darüber hinaus gibt es auch zwei Corona-Ausbrüche in Potsdamer Senioreneinrichtungen. Welche das sind, nennt die Stadt nicht. In einer Einrichtung sind 14 Infektionsfälle aufgetreten, in einem anderen vier Fälle.

Von Anna Sprockhoff