Bornstedt

In der Potsdamer Pflegeeinrichtung „Vitanas Senioren Centrum“ in der Johannes-Lepisus-Straße sind 30 Bewohner positiv auf das Corona-Virus getestet worden. Das bestätigte eine Sprecherin des Betreibers Vitanas am Mittwochmorgen auf MAZ-Anfrage. „Wir haben 30 positiv getestete Bewohner, alle sind asymptomatisch“, sagte die Sprecherin. Insgesamt werden 126 Menschen in dem Heim betreut. Unter den rund 80 Mitarbeitern habe sich das Virus nicht verbreitet – dort gab es keine positiven Testergebnisse.

Am Sonntag waren der erste Fall in der Einrichtung öffentlich und rund 200 Tests an Bewohnern und Personal für Montag angekündigt worden. „Nach Bekanntwerden des ersten Falls wurde die Einrichtung für Besucherverkehr geschlossen“, hieß es weiter. Man habe „alle Maßnahmen wie vom Gesundheitsamt angeordnet“, umgesetzt. Die Berliner Vitanas-Gruppe betreibt 45 Pflegeeinrichtungen in Deutschland. Das Senioren Centrum am Volkspark ist die einzige Vitanas-Einrichtung in Brandenburg.

