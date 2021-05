Teltower Vorstadt

Erst fanden die Bauarbeiter am Tramdepot in der Heinrich-Mann-Allee eine Bombe, nun feierten die Bauherren die Grundsteinlegung für insgesamt 22 Neubauten hinter Humboldt-Gymnasium und Sporthalle. „Wir begreifen es als Grundaufgabe der Pro Potsdam sozialen Wohnraum in der Stadt zu schaffen“, sagte Bert Nicke, Geschäftsführer der städtischen Immobiliengesellschaft beim Blick auf das derzeit größte Wohnungsbauprojekt der Pro Potsdam.

2023 sollen die ersten Mieter einziehen

341 Wohnungen entstehen, 257 davon für Inhaber eines Wohnberechtigungsscheins (WBS), die restlichen 84 Wohnungen für Menschen mit „WBSplus“-Berechtigung. Für eine Grundsteinlegung ist es eigentlich beinahe zu spät. Bei einigen der Häusern sind die Rohbauten schon im dritten Geschoss angelangt, steht das Richtfest kurz bevor. 2023 sollen die Mieter einziehen.

Auf der Kellersohle eines der 22 Neubauten wurde der Grundstein am Dienstag gelegt. Quelle: Bernd Gartenschläger

Schubert warnt vor Bremse beim sozialen Wohnungsbau durch Mietendeckel

80 Millionen Euro kostet das Projekt, das mit drei Millionen Euro vom Land gefördert wird. 16 Millionen Euro Eigenanteil der Pro Potsdam werden investiert. „Mit einem Mietendeckel würden solche Projekte länger brauchen und schwieriger werden“, mahnte Oberbürgermeister Mike Schubert (SPD) angesichts des angekündigten Bürgerbegehrens für einen Mietendeckel bei der Pro Potsdam. Für Schubert ist das neue Wohnviertel am Tramdepot ein Beispiel für behutsames Wachstum. „Das ist ein sinnvoller Ort, denn hier gibt es schon Schulen, Kitas und Verkehrsanbindung. Wir werden künftig viel häufiger schauen, welche innerstädtischen Flächen wir so behutsam entwickeln können“, so Schubert.

Mike Schubert bei der Grundsteinlegung am Tramdepot. Quelle: Bernd Gartenschläger

Das könnte schon am Mittwoch ganz konkret werden. Dann wird der Baubeigeordnete Bernd Rubelt (parteilos) eine Analyse potenzieller Flächen für Wohnungsbau im Stadtgebiet näher vorstellen. In den Dimensionen des Projekts „Tramdepot“ wird man allerdings nicht mehr im Zentrum fündig. Immerhin soll an der Heinrich-Mann-Allee noch ein zweiter Bauabschnitt mit bis zu 400 Wohnungen und zwei Gewerbebauten folgen. Direkt neben dem Alten Friedhof wird dort voraussichtlich 2024 der Baustart sein.

Von Peter Degener