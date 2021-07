Zentrum Ost

Ein neues Wohnprojekt kommt zum Dezember 2021 auf den Potsdamer Markt. In der Edisonallee in Zentrum Ost sind dann 50 Wohnungen in einem fünfstöckigen Neubau bezugsfertig, wie das Wohnungsunternehmen Covivio am Donnerstag mitteilte. Schon jetzt beginnt die Vermietung der Wohnungen. Das nach der angrenzenden Lotte-Pulewka-Straße benannte Mehrfamilienhaus „Lotte“ umfasst 50 Wohnungen, 34 davon mit zwei Zimmern, der Rest mit drei Zimmern.

Kaltmieten beginnen bei 12,50 Euro

Die Nettokaltmieten liegen zwischen 12,50 und 14 Euro pro Quadratmeter. So wird für eine 53 Quadratmeter große Zweizimmerwohnung eine Kaltmiete von 739 Euro angegeben, als Warmmiete werden 889 Euro genannt. Eine 111 Quadratmeter große Dreizimmer-Wohnung soll kalt 1491 Euro kosten, was nach Angaben von Covivio auf eine Warmmiete von 1799 Euro hinauslaufe.

Wer allerdings auf eine vorhandene Küche in dem Neubau setzt, muss noch mehr zahlen. „Die Wohnung kann auf Wunsch mit oder ohne Einbauküche angemietet werden. Je nach Grundriss- und Küchenmodell fallen dafür monatlich 85-100 Euro Mietzuschlag an“, erklärt Covivio.

Das Wohnprojekt "Lotte" in Zentrum Ost ist ab Dezember 2021 bezugsfertig. Quelle: Covivio

Virtuelle 3-D-Rundgänge durch alle Wohnungen für Interessenten

Alle Wohneinheiten verfügen über teils umlaufende Terrassen oder Balkone. Die Ausstattung der Wohnungen hat einen hohen Standard bei Sanitäranlagen und Armaturen, die Böden bestehen aus einem „hochwertigen Designboden in hellem Eichenton“. Im Hof gibt es einen Privatspielplatz. Für die 15 Wohnungen stehen 15 Stellplätze zur Verfügung, die gemietet werden können.

Für Mietinteressenten bietet Covivio unter lotte.immo 3-D-Rundgänge für Online-Besichtigungen an. So können die einzelnen, aktuell in Bau befindlichen Wohnungen virtuell von Zuhause aus in großer Detailtiefe Raum für Raum begangen werden.

Von Peter Degener