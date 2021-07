Potsdam

Der Straßenbahnverkehr in Potsdam muss am 31. Juli 2021 abermals unterbrochen werden – für knapp eine Woche. Wie der Verkehrsbetrieb Potsdam (Vip) mitteilte, wird der Tramverkehr Ende des Monats aufgrund von Gleisbauarbeiten am Leipziger Dreieck und rund um den Potsdamer Hauptbahnhof zweigeteilt.

Für die Straßenbahn-Linien 91, 92, 93, 96 und 99 wird ein voneinander getrenntes Nord- und Südnetz eingerichtet. Die Straßenbahnen im Norden der Stadt enden somit am Platz der Einheit, im Süden der Stadt fährt die Tram nicht über die Haltestelle Eduard-Claudius-Straße hinaus.

Ersatzverkehr mit Bussen

Fahrgäste, die in Richtung Bahnhof Rehbrücke unterwegs sind, müssen am Platz der Einheit in Busse umsteigen, die über die Friedrich-Ebert-Straße, Schloßstraße, Lange Brücke, den Bahnhofsvorplatz, weiter über die Friedrich-Engels-Straße und schließlich die Heinrich-Mann-Allee bis zum Bahnhof Rehbrücke fahren.

In Richtung Platz der Einheit verkehren die Busse über die Heinrich-Mann-Allee, ab Einmündung An der Alten Zauche bis Einmündung Waldstr./Horstweg über die Nebenfahrbahn der Heinrich-Mann-Allee, weiter auf der Heinrich-Mann-Allee, über den Bahnhofsvorplatz, mit Schlenker über Friedrich-Engels-Straße auf die Lange Brücke, weiter über die Breite Straße, zur Schloßstraße bis zur Ersatzhaltestelle Platz der Einheit/Ost.

„Potsdam ganz nah“ erleben – zweimal wöchentlich Alle News für die Landeshauptstadt schon morgens in Ihrem E-Mail-Postfach – jeden Dienstag und Freitag. Jetzt anmelden! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Keine Fahrrad-Mitnahme

Der Verkehrsbetrieb weist ausdrücklich darauf hin, dass eine Mitnahme von Fahrrädern im Schienenersatzverkehr nicht möglich ist. Zudem müssen sich die Fahrgäste auf verlängerte Fahrtzeiten einstellen, zudem werden nicht alle Anschlüsse wie gewohnt erreicht. Ein Sonderfahrplan ist ausgehängt oder unter www.vip-potsdam.de einzusehen.

Von MAZonline