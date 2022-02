Teltower Vorstadt

Historische Backsteingebäude, große alte Bäume, weite Wiesenflächen – das Gelände der früheren „Landesanstalt“ an der Heinrich-Mann-Allee zwischen Horstweg und Humboldt-Gymnasium hat seinen ganz eigenen Charakter. Doch dieser wird gerade gefährdet.

Die Bundespolizei baut modern und großformatig ihr neues Präsidium und weitere Gebäude, auch das Land plant Neubauten. Und innerhalb des vergangenen Jahres kam es zu gleich zwei überraschenden Abrissen innerhalb des Ensembles – denn Denkmalschutz gilt dort nicht.

Historische Landesanstalt: Zwei Abrisse innerhalb eines Jahres

Im Januar verschwand innerhalb von Tagen ein Gebäude direkt an der Heinrich-Mann-Allee an der Haltestelle Kunersdorfer Straße, das 2008 vom Land an Privateigentümer verkauft und als Wohnhaus genutzt worden war.

Gerade wurde ein Gebäude der einstigen Landesanstalt abgerissen. Die Entwicklung des Areals begann 1865 mit dem „Wilhelmstift“ dahinter, das heutige Landesvermessungsamt. Quelle: Julius Frick

Dort soll nun neu gebaut werden – vermutlich in größerer Dimension, denn die Stadtverwaltung erklärt auf Anfrage, dass „erste Überlegungen des Eigentümers“ für eine Neubebauung bekannt seien, „die aber für nicht genehmigungsfähig gehalten werden“.

Durch den Neubau des Bundespolizeipräsidiums am Horstweg wurde ein Nachbargebäude, der sogenannte Helenenhof von 1911, derart beschädigt, dass es im April 2021 abgerissen werden musste. Dort ist nach Auskunft der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (Bima) nun ein Neubau mit fünf Vollgeschossen geplant.

Der Helenenhof wurde nach schweren Schäden durch den Neubau des Bundespolizeipräsidium direkt daneben im April 2021 endgültig abgerissen. Quelle: Peter Degener

Denkmalpfleger des Landes lehnen Denkmalschutz ab

Die Potsdamer Stadtverwaltung bemüht sich nach eigener Aussage um den Erhalt des Ensembles. So haben die städtischen Denkmalpfleger über die Jahre mehrfach bei der Landesdenkmalbehörde wegen einer Unterschutzstellung angefragt, zuletzt aber im Herbst 2021 eine unveränderte Einschätzung zur Antwort erhalten: Demnach sind „die Kriterien für eine Unterschutzstellung der Gesamtanlage als Denkmal nicht hinreichend erfüllt“, wie die Landesdenkmalpfleger auf MAZ-Anfrage erklären.

Das zeige sich vor allem im Vergleich mit anderen historischen Krankenhaus- und Pflegeanstalten in Brandenburg – etwa in Brandenburg an der Havel oder Eberswalde, „die sich in einem besseren historischen Erhaltungszustand befinden.“ Tatsächlich wurden Teil des Ensembles in der Heinrich-Mann-Allee stark umgeformt. Es wurden mehrere Gebäude im Krieg zerstört, aber auch in der DDR abgerissen, als hier Grenztruppen stationiert waren. 1986 wurde sogar eine kleine Kirche zerstört.

Historie der Landesanstalt an der Heinrich-Mann-Allee 1865 entstand mit dem Wilhelmstift eine erste Pflegeeinrichtung auf dem Gelände. 1886 kam eine „Heil -und Pflegeanstalt für Epileptische“ hinzu. Es folgten Erziehungseinrichtungen. 1905 zog das Betlehemstift zur Erziehung „verwahrloster“ Jungen aus Nowawes dorthin, 1911 entstand das Mädchen-Heilerziehungsheim Helenenhof. Seit 1931 wurde das Areal als „Landesanstalt“ bezeichnet. Unter den Nationalsozialisten wurde das Gelände Tatort ihrer „Erbgesundheitspolitik“. Hier wurden beispielsweise Zwangssterilisierungen durchgeführt. Viele Insassen der Anstalt wurden nach Brandenburg-Görden verlegt und dort Opfer der Euthanasie-Verbrechen. Nach 1945 wurde das Gelände vorwiegend militärisch genutzt, spätestens seit 1955 durch die Kasernierte Volkspolizei der DDR. Zwischen 1961 und 1990 waren dort Grenztruppen stationiert, die an der Berliner Mauer im Bereich Potsdam eingesetzt wurden. Im Wilhelmstift war seit Kriegsende der Vermessungsdienst ansässig, dessen Nachfolgeeinrichtung – der Landesbetrieb für Landesvermessung und Geobasisinformation – bis heute dort ihren Sitz hat Das Schulgebäude der Anstalt wurde ab 1954 erneut als Schule genutzt – es ist das heutige Humboldt-Gymnasium. Seit 1990 nutzten weitere Landesbehörden die Gebäude. 2007 zog die Bundespolizei dorthin.

Nur zwei der über 40 Gebäude sind wirksam geschützt. So ist der Altbau des Humboldt-Gymnasiums ein eingetragenes Denkmal. Außerdem steht der gesamte einstige Wirtschaftshof bestehend aus Scheune, Schuppen, Wagenremise, Spritzenhaus und Wohnhaus im Norden des Areals in der Straße „An den Kopfweiden“ auf der Denkmalliste. Diese Hofanlage ist allerdings bis auf das Wohnhaus und einen Schuppen teilweise seit Jahrzehnten leerstehend und stark sanierungsbedürftig.

Luftbild vom 09.06.2021, Potsdam Vom Horstweg bis nach Ferch, Gartenanlagen, Baustelle Bundespolizei, Am Brunnen, Telegrafenberg, Hermannswerder,Templiner See Luftbild Teltower Vorstadt in Potsdam mit Bundespolizei in der Heinrich-Mann-Allee Juni 2021 Quelle: Lutz Hannemann

Bundespolizei plant mehrere Neubauten in Potsdam

Im den nächsten Jahren wird sich der Behördenstandort weiter verändern. Wenn Ende 2023 das neue Präsidium der Bundespolizei in Betrieb genommen ist, wird die Nachverdichtung forciert. Das alte Präsidium – ein großer Neubau aus den Neunzigern hinter dem Humboldt-Gymnasium – soll laut Bima „bis spätestens Ende 2026 an das Land Brandenburg zurückgegeben werden.“

Das alte Bundespolizeipräsidium ist ein Bürobau aus den Neunzigern. Quelle: Michael Hübner

Der Liegenschafts- und Baubetrieb des Landes (BLB) will es abreißen, um dort Büroneubauten zu errichten. Dann wird neben dem schon heute ansässigen Landesbetrieb für Vermessung und Geobasisinformation, auch der Landesbetrieb Straßenwesen und der BLB selbst dort angesiedelt. Wie sich die Neubauten in das historische Ensemble einfügen sollen, ist noch offen. „Für diese Teilliegenschaft ist eine Machbarkeitsstudie beauftragt“, erklärt BLB-Sprecherin Ulrike Rehberg.

Das neue Bundespolizeipräsidium mit dem Helenenhof, der abgerissen wurde. Quelle: Peter Degener

Von diesem Streifen im Eigentum des Landes abgesehen, dominiert aber in Zukunft die Bundespolizei. „Zwischen der Bundes- und der Stadtverwaltung erfolgt derzeit eine Abstimmung über die weitere Entwicklung. Das Land ist daran nicht beteiligt“, erklärt die Stadt. „Ziel ist der Erhalt der historischen Gebäude und die behutsame Nachverdichtung, um den Charakter des Ensembles zu erhalten“, betont die Verwaltung. Die städtebauliche Bedeutung des Areals sei unbestritten, weshalb für einen großen Teil auch der Bebauungsplan Nr. 2 „Horstweg-Süd“ gelte.

Laut Bima, die für die Bundespolizei baut, sind am Horstweg und der bislang von Parkplätzen gesäumten Straße An den Kopfweiden weitere Neubauten geplant. Deren Größe ist noch völlig unbestimmt. Die Bima geht von einem Entwicklungszeitraum von zehn Jahren aus. Am Ende sollen anstelle von derzeit 900 Beschäftigten mindestens 1800 Mitarbeiter der Bundespolizei an dem Standort arbeiten.

Von Peter Degener