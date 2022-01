Potsdam

Frust, Empörung und Unverständnis in der Elternschaft der Goethe-Grundschule in Babelsberg: Wegen mehrerer bestätigter Corona-Fälle – darunter auch Infektionen mit der Omikron-Variante – hat das Potsdamer Gesundheitsamt diese Woche mehrere Klassen komplett oder teilweise in die 14-tägige Quarantäne geschickt. Ein Vorgehen, das in den vergangenen Monaten die Regel war.

Neue Quarantäne-Regelungen für Potsdam

Doch seit Donnerstag gelten in Potsdam neue Quarantäneregelungen – und danach müssen Kontaktpersonen in Schulen nicht mehr automatisch in Quarantäne. Die Kinder also, die seit Montag als Kontaktpersonen zu Hause sind und für die am Mittwoch bis zum 21. Januar die Isolation angeordnet wurde, hätten nach den neuen Regeln unter Auflagen (tägliche Tests und Maskenpflicht) von Anfang an weiter zur Schule gehen können. Doch eine rückwirkende und frühzeitigere Aufhebung der Quarantäne gab es nicht.

„Das ist ein unhaltbares, herzloses und mich fassungslos machendes und nicht im Ansatz nachvollziehbares und völlig unverhältnismäßiges Vorgehen“, klagt die Mutter eines Erstklässlers, der wie seine gesamte Klasse nun bis zum 21. Januar in Quarantäne bleiben muss. Die Potsdamerin, die aus Sorge vor beruflichen Nachteilen ihren Namen nicht in der Zeitung lesen möchte, will nun mit allen Mitteln – auch gerichtlichen Schritten – versuchen, eine Aufhebung der Quarantäne zu erreichen. „Am Montag wird mein Anwalt einen Eilantrag gegen die Anordnung des Gesundheitsamtes einreichen“, kündigt sie gegenüber der MAZ an.

1790 Schüler und Kita-Kinder in Potsdam in Quarantäne

Die Juristin ist alleinerziehend, ihr sechs Jahre alter Sohn bereits zweifach gegen Corona geimpft. „Ihn als Kontaktperson in Quarantäne zu schicken, verstößt sogar nach der bisherigen Allgemeinverfügung der Stadt gegen die Regeln“, sagt sie. Tatsächlich ist bereits in der Allgemeinverfügung vom 26. November geregelt, dass Kontaktpersonen, die vollständig geimpft sind, von der „häuslichen Absonderung“ ausgenommen sind. Doch eine Ausnahme für ihren Sohn gibt es nicht, auch sie hat am Donnerstag eine „Absonderungsmitteilung“ erhalten. Datiert auf den 12. Januar. „Mit sofortiger Wirkung“.

Stadtweit sind aktuell insgesamt 1790 Schüler oder Kita-Kinder in Quarantäne, 382 Kinder und Jugendliche aus 63 Betreuungseinrichtungen (insgesamt 236) sind nachweislich Corona-positiv. Spitzenreiter sind die Grundschulen mit 178 infizierten Kindern, gefolgt von 67 Fällen in Kitas und 51 an Gymnasien. An der Babelsberger Goethe-Grundschule sind nach einer schulinternen E-Mail, die der MAZ vorliegt, derzeit sechs Klassen entweder ganz oder teilweise in Quarantäne, in zwei Klassen soll bei positiv getesteten Kindern Omikron nachgewiesen worden sein.

Mutter hat kein Verständnis mehr für Maßnahmen

Dass so viele Kinder trotz neuer Regelung weiterhin in Quarantäne bleiben müssen, stößt auch bei Sarah Überall auf Unverständnis – obwohl ihre Kinder nicht direkt betroffen sind. „Ich bin Mutter zweier Schülerinnen an der Goethe-Grundschule und darf nun seit langem die verschiedenen Verordnungen und Quarantänemaßnahmen erleben, die meine Berufstätigkeit von heute auf morgen bestimmen“, erklärt sie in einem Schreiben an die Stadtverwaltung, den Oberbürgermeister, das Gesundheitsamt, das Brandenburgische Bildungsministerium und die Presse.

„Potsdam ganz nah“ erleben – zweimal wöchentlich Alle News für die Landeshauptstadt schon morgens in Ihrem E-Mail-Postfach – jeden Dienstag und Freitag. Jetzt anmelden! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Für all die Maßnahmen habe sie bisher „sehr, sehr viel Verständnis“ gehabt, sie wisse, dass „der Umgang mit Corona ein offener Prozess ist“, sie halte Masken und Impfungen für sinnvoll. Aber dass nun Kinder, die 14 Tage in Quarantäne geschickt wurden, trotz neuer Regeln nicht wieder zurück in die Schule dürfen – „ab dem Moment macht sich Leere in meinem Kopf breit“, schreibt sie. „Ich verstehe es nicht mehr. Ich überlege, was es dafür für Gründe geben könnte, aber ich verstehe es nicht mehr.“

Stellungnahme der Stadt Potsdam

Die Stadt beruft sich in der Frage, warum die Quarantäne nicht rückwirkend aufgehoben oder verkürzt wird, auf die Regeln. „Für die Fälle aus der vergangenen Woche (Infektionen sind laut Stadt in der letzten Woche aufgetreten, Anmerk. d. Red.) gab es eine andere Rechtsgrundlage für die Quarantäne, die für die betroffenen Personen auch weiterhin Bestand hat.“ Potsdam sei mit Blick auf die geplanten Neuregelungen und das Wohl der Kinder vorangegangen und habe neue Regelungen in Kraft gesetzt. „Das Land Brandenburg hat heute erklärt, dass die Regeln künftig umgesetzt werden sollen und setzt ab Montag eine neue Eindämmungsverordnung um.“

Von Anna Sprockhoff