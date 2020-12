Potsdam

Erst vor wenigen Tagen knipste Oberbürgermeister Mike Schubert (SPD) die Weihnachtsbeleuchtung in der Brandenburger Straße an. Doch einige Leser der MAZ wundern sich, dass ein Teil der Weihnachtsbeleuchtung in der Innenstadt nicht angeschaltet ist. „Auf der Friedrich- Ebert- Straße hängen die Steckdosen für die Lichterketten ohne Stromanschluss in der Luft“, schreibt Stefan Lemke in einem Leserbrief.

„Dass die paar Lichterketten die in der Stadt zu finden sind, gar nicht leuchten, empfinde ich als beschämend. Ein Lichterglanz ist in der Stadt absolut nicht zu erkennen.“ Es handele sich um ein peinliches Lichtdebakel, sagt Lemke weiter.

Technischer Defekt am Wochenende

Tatsächlich waren die Lichter in der Innenstadt am Wochenende teilweise ausgefallen, wie eine Stadtsprecherin bestätigt. So habe es einen „technischen Defekt“ gegeben. Weiter heißt es: „Die Meldung hat den Beleuchter heute Morgen erreicht und die Reparatur erfolgt gerade.“ Demnach müssten die Lichter bald wieder funktionieren, was auch den MAZ-Leser Stefan Lemke erfreuen würde: „Ich denke, dass wir zu dieser dunklen Jahreszeit noch viel mehr aus Potsdam machen können.

Von Alisha Mendgen