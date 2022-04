Potsdam

Der Ansturm war enorm: Bereits um 14.30 Uhr waren am Samstag die Besucherplaketten für den Garten von Bärbel und Klaus Dieter Metz am Grünen Gitter im Park von Sanssouci ausverkauft. „Da hat die Dame von der Urania sich wohl gründlich geirrt“, sagt Bärbel Metz schmunzelnd. Die hätte ihr gesagt, wenn man zum ersten Mal bei der Aktion „Offene Gärten“ mitmache, kämen nur wenig Besucher.

Der versteckte Garten im Park Sanssouci

Aber wer seinen Garten an so exponierter Stelle hat, der lockt die Massen an – gerade beim Kaiserwetter am Wochenende. So hatten sich Ursula Schindler und ihre Tochter Julia oft gefragt, was hinter der Mauer ist – und die beiden Besucherinnen staunten etwa über einen mit unzähligen rosa Knospen bestückten Apfelbaum in der Mitte des ersten Gartens. Auf mehr als 2500 Quadratmeter bewirtschaftet Ehepaar Metz die gepachtete frühere „Melonerie“ in zwei . Es sind Gartenteile rund um das ehemalige Gärtnerhaus, in dem die zwei leben, direkt neben der Villa Eulenburg. Wie sie öffneten viele Privatleute ihre Gärten am Wochenende für die Öffentlichkeit, organisiert über die Urania.

Bärbel und Klaus-Dieter Metz vor dem Osterschneeball in ihrem Garten am Grünen Gitter im Park von Sanssouci. Quelle: Elvira Minack

Metz haben sich jahrelang die Gärten anderer Leute angesehen. „Jetzt sind wir fast 70 und fangen an, uns an den ,Offenen Gärten’ zu beteiligen“, sagt die ausgebildete Gärtnerin Bärbel Metz. Sie sei in einem Garten geboren worden und wollte eigentlich nie etwas anderes werden. 1970 hat sie in der Gärtnerei am Kuhtor zu arbeiten begonnen.

Hostagarten in Golm – wie ein Park

Ihr Garten könnte eine Bereicherung des Angebots sein, hatten ihr die Verantwortlichen der Urania gesagt. Das empfinden auch die Besucher, die das Gelände für sich entdecken, sich auf zahlreichen Plätzen zum Sitzen ausruhen, den selbstgebackenen Kuchen probieren und Fragen über Fragen an die Fachfrau haben. „Ich habe heute allerhand gelernt“, verabschiedet sich eine Besucherin.

Ehepaar Metz freut es. Dieses Wochenende hatten sie sich übrigens absichtlich für ihre Teilnahme an der Aktion ausgesucht. „Ab Mai“, verrät Bärbel Metz, „schauen wir uns wieder die Gärten von anderen an.“

Vielleicht wird es der Garten von Sabine und Jochen Kraatz in Golm? Am Wochenende zeigten sie ihr 1,5 Hektar großes parkähnliches Anwesen. „Unglaublich! Traumhaft!“ So begeistert klingen die Besucher, etwa ein Ehepaar aus Berlin, das sich für ein Picknick einen der schönsten Plätze auf einer erhöht stehenden Bank ausgesucht hat. Es staunt nicht nur über die vielen unterschiedlichen Frühjahrsblüher, sondern auch über die Gestaltung der gesamten Anlage. Hinter jeder Biegung, nach jedem Brücklein tut sich Überraschendes auf – etwa die in voller weißer Blüte stehende Blutwurz. Mit gelber Blüte ist sie Gartenliebhabern bekannt. In Weiß ist sie eine Seltenheit.

Sabine und Jochen Kraatz in Golm. Quelle: Bernd Gartenschläger

Jochen Kraatz zündet sich eine Zigarette an und schaut auf die vielen Besucher. 100 sind es bereits am Sonntagmittag. Dabei ist das, was sein ganzer Stolz ist und dem Garten seinen Namen gibt, noch gar nicht in voller Pracht zu sehen: 1000 verschiedene Hostasorten hat der Gärtner aus Leidenschaft in den Beeten und in hunderten Töpfen im Gewächshaus und im Freien in Reih und Glied stehen. Eine bereits in der Blattfärbung und -maserung schöner als die andere.

Bis sie in voller Blüte stehen, dauert es noch. Solange gibt es in der Golmer Thomas-Müntzer-Straße noch viele andere Schönheiten zu entdecken. Im Mai werden es Allium und die Pfingstrosen sein. Dann öffnet das Ehepaar seinen Garten wieder für Besucher.

Der Hostagarten von Sabine und Jochen Kraatz in Golm. Quelle: Bernd Gartenschläger

Die „Offenen Gärten“ haben über die Jahre ein Stammpublikum gewonnen. Man trifft sich mit Freunden oder freut sich, Bekannte aus dem Vorjahr wieder zu sehen. So geht es auch dem Ehepaar Aland aus Falkensee. Gemeinsam mit der Potsdamerin Jacqueline Ziegler sitzen sie auf einer Bank am Teich im Blütengarten von Christa und Konrad Näser in Bornim. „Das ist so ein schöner Naturgarten“, schwärmen sei, „alles ist wohl überlegt gestaltet und wirkt doch, wie zufällig. Ein Bilderbuch!“

Konrad Näser im beliebten Foerster-Garten in Potsdam-Bornim. Quelle: Bernd Gartenschläger

Zeit, sich auf eine Bank zu setzen, bleibt Konrad Näser selbst nicht. Der 87-Jährige wird ständig von Besuchern in Beschlag genommen. Eine Dame sucht eine rote Elfenblume, eine andere hätte gern einen Pflegehinweis für eine Staude, ein Herr interessiert sich für den Namen einer bestimmten Pflanze. „Aus einem Garten in Wilhelmshorst hat man mich zu Ihnen geschickt“, erklärt er.

Näsers Expertise ist bekannt. Sogar aus Heidelberg ist am Wochenende eine Frau gekommen, um Waldlilien – eine Besonderheit - zu erwerben. Noch immer ist der ehemalige Karl-Foerster-Mitarbeiter jeden Tag mindestens acht Stunden im Garten. In den sogenannten Wunderbeeten, züchten die Näsers grünende und blühende Seltenheiten.

