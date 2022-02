Potsdam

Essen ist zu gut zum Wegwerfen. Nach dieser Idee verteilen Mitglieder der Aktion „Aufstand der letzten Generation“ am Freitag Lebensmittel, die zuvor aus Abfallcontainern geholt worden waren. Es handelt sich um dasselbe Bündnis, das in Berlin zurzeit immer wieder Autobahnen und Straßenabschnitte blockiert.

Blockadeaktion von „Aufstand der letzten Generation" auf der Autobahn A100 in Berlin. Quelle: Carsten Koall/dpa

Mit der Potsdamer Aktion an einem Infostand auf der Brandenburger/Ecke Lindenstraße am Freitag , 18.02.2022, ab 16.15 Uhr wollen die Mitglieder für ihre Forderung nach einem Essen-Retten-Gesetz werben. „Mit unserer Aktion wollen wir noch einmal verstärkt auf die Absurdität der Lebensmittelverschwendung in Deutschland aufmerksam machen“, heißt es in der Ankündigung. Bislang gilt es als Straftat, wenn entsorgte, aber noch genießbare Lebensmittel aus fremden Abfallbehältern zurückgeholt werden.

„Wir brauchen jetzt ein sofortiges Essen-Retten-Gesetz! Ich kann einfach nicht verstehen, warum die Regierung es immer noch zulässt, dass 571 kg Essen pro Sekunde weggeworfen werden, wenn bisher 1.6 Millionen Menschen auf die Tafel angewiesen sind“, sagt Sven Schreiber, Potsdamer Aktivist bei „Aufstand der letzten Generation“.

Erst am Mittwoch hatte sich das Bündnis mit einem Offenen Brief an Bundestag und Bundesregierung gewandt. Darin setzt es Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) „ein Ultimatum, sich bis Sonntagabend zur Umsetzung der Empfehlungen des Bürgerrats als Grundlage unserer Forderung zu äußern und insbesondere die Umsetzung des Essen-Retten-Gesetzes zuzusagen“, heißt es in einer Pressemitteilung. Bislang habe sich der Bund „trotz angekündigter Gesprächsbereitschaft“ nicht zu einem Gespräch „über die Lösung der Blockaden“ eingefunden.

