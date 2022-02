Potsdam

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat am Mittwochmorgen zusätzlich zu der Vorabinformation zu drohenden Orkanböen in Potsdam eine „amtliche Unwetterwarnung vor orkanartigen Böen“ herausgegeben. Demnach werden bereits am Mittwochmittag erste Böen des nahenden Sturmtiefs „Roxana“ mit Geschwindigkeiten von bis zu 60 km/h aus südwestlicher Richtung erwartet, am späten Mittwochabend wird die Intensität deutlich zunehmen.

Schwere Sturmböen in der Nacht von Mittwoch zu Donnerstag

Richtig bedrohlich könnte es einige Stunden später in der Nacht zu Donnerstag werden. Die Wetterexperten des DWD erwarten bereits ab Mittwochabend 22 Uhr eine Windzunahme mit teils schweren Sturmböen mit bis zu 110 km/h. Die Potsdamer Feuerwehr mahnt die Potsdamer Bevölkerung die „nötigen Sicherungsmaßnahmen“ zu ergreifen.

Zum Freitagmorgen hin wird der Wind vermutlich etwas abflauen, bevor er am Freitagabend wieder an Intensität gewinnt. In der Nacht zu Samstag wird „erneut eine schwere Sturm - oder Orkanlage“ erwartet. Diese Vorhersage ist jedoch noch nicht sicher, da die Unsicherheiten bezüglich der Wetterentwicklung in den kommenden zweieinhalb Tagen derzeit noch zu groß sind.

Dass in den kommenden Stunden eine außergewöhnlich heftige Sturmlage auf Potsdam zukommt, lässt sich mit Blick auf die Sturmdaten der letzten Jahre belegen.

Zehn Stürme im Jahr 1967

In der brandenburgischen Landeshauptstadt sind orkanartige Stürme durchaus öfter der Fall, doch Windgeschwindigkeiten von über 100 km/h sind etwas Außergewöhnliches. Und doch ist das letzte Mal gar nicht so lange her: Am 29. Januar 2022 fegte Tief Nadia mit Windgeschwindigkeiten von knapp über 100 km/h über Potsdam hinweg und hinterließ viele umgeknickte Bäume. In den Jahren zuvor wurde Potsdam von einer derart heftigen Wetterlage verschont. In den Aufzeichnungen des DWD sind orkanartige Stürme rückblickend im Oktober 2017 und zuvor im März 2015 zu finden. Davor wütete ein Orkan im Frühjahr 2008 zwei Mal.

Seit der Jahrtausendwende sind dort insgesamt 13 vergleichbar heftige Wetterextreme verzeichnet. Was nicht bedeutet, dass die Zahl der orkanartigen Stürme in Potsdam seit 2000 zugenommen hätte.

„Potsdam ganz nah“ erleben – zweimal wöchentlich Alle News für die Landeshauptstadt schon morgens in Ihrem E-Mail-Postfach – jeden Dienstag und Freitag. Jetzt anmelden! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

In den 22 Jahren vor der Jahrtausendwende tobte fast doppelt so oft ein orkanartiger Sturm durch Potsdam. 1967 war mit zehn Sturmtiefs das sturmreichste Jahr in den vergangenen 55 Jahren. In jenem Jahr und im Jahr 1972 wurden die bisher höchsten Windgeschwindigkeiten in Potsdam gemessen: Der Wetterdienst registrierte Windgeschwindigkeit von bis zu 144 km/h.

Von MAZonline