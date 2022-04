Potsdam

Der Deutsche Wetterdienst hat am Donnerstagnachmittag einen „amtliche Warnung vor schwerem Gewitter“ herausgegeben. Den Angaben der Meteorologen zufolge, ziehen aktuell von Westen her einzelne Gewitter auf. Erwartet werden zeitgleich „schwere Sturmböen mit Geschwindigkeiten bis 90 km/h und kleinkörniger Hagel“.

Zugleich wurde eine amtliche Warnung vor Sturmböen veröffentlicht. Demnach sind auch nach Durchzug der Gewitter bis zum Abend hin Sturmböen mit Geschwindigkeiten von bis zu 80 km/h möglich. Laut den Wetterexperten wird der Wind erst gegen 21 Uhr abschwächen, vereinzelt werden jedoch noch bis zum Freitagnachmittag Sturmböen mit Geschwindigkeiten von bis zu 70 km/h erwartet.

Klassisches April-Wetter am Wochenende in Potsdam

Und der Freitag bleibt ungemütlich: Regen- oder Graupelschauer werden sich zunächst abwechseln. Die Temperaturen werden nur knapp zweistellig und frischer Wind pustet aus West bis Südwest. Besserung vermutlich erst am Abend. Dann lassen Regen und Wind allmählich nach, aber es wird kalt. In der Nacht zu Sonnabend sinken die Temperaturen bis an den Gefrierpunkt.

„Potsdam ganz nah“ erleben – zweimal wöchentlich Alle News für die Landeshauptstadt schon morgens in Ihrem E-Mail-Postfach – jeden Dienstag und Freitag. Jetzt anmelden! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Am Samstag erwartet uns in Potsdam dann so richtiges April-Wetter: „Wechsel von vielen Wolken und gelegentlichem Sonnenschein. Zeitweise Regen-, teils Graupelschauer, ab dem Mittag einzelne Gewitter“, heißt es in der Prognose des DWD. Am Sonntag wird ähnliches Wetter erwarte, bevor es dann frühlinghaft(er) und wärmer werden soll.

Von MAZonline