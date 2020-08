Potsdam

Sechs neue Corona-Infektionen sind binnen einer Woche in Potsdam bekannt geworden, die meisten davon im Umfeld von Kita und Schule. Amtsärztin Kristina Böhm ist alarmiert.

Ein infiziertes Kind in der Kita, zwei infizierte Erzieher in Horten, jetzt zwei betroffene Schulen. Wie hoch ist das Corona-Risiko in Potsdam?

Anzeige

Kristina Böhm: Die Zahl der Fälle ist gering, aber das sagt gar nichts darüber aus, welche Dynamik wir hier in der Stadt haben – denn die ist gerade rasant. Das habe ich in der Form nicht erwartet. Wir wussten, dass zum Ende der Ferien mit den Reiserückkehrern ein Thema zu bearbeiten ist. Aber dass es dann in der Form einschlägt, ist überraschend, zumal diese kleinen Fallzahlen unglaublich viele Kontaktpersonen eruieren. Wir haben eine Wetterlage, die die Leute zusammenbringt, die Schule hat wieder angefangen, Kita und Hort werden bedient. Die Anzahl der Kontaktpersonen, die jetzt auf einen positiven Fall kommt, hat sich im Vergleich zur Lockdown-Phase extrem stark erhöht.

Weitere MAZ+ Artikel

Wir sind in den Genuss etlicher Lockerungen seit dem Corona-Frühling gekommen – was sehen Sie kritisch?

Wirklich kritisch sehe ich die Lockerungen nicht. Die Maßnahmen waren in Hinblick auf das Infektionsgeschehen, das wir bis dahin hatten, geboten – weil es den Menschen auch nicht zu vermitteln ist, wenn wir bei marginalen Infektionszahlen so weitreichende Einschnitte in die Grundrechte für die Gesamtbevölkerung fahren und nicht nur für die, die tatsächlich betroffen sind. Das war in der Anfangszeit gut und richtig und die Bevölkerung war an dieser Stelle ausgesprochen diszipliniert. Deswegen war die Zeit für Lockerungen reif und die Infektionszahlen haben das auch hergegeben. Schwierig ist aber, dass die Bereitschaft der Menschen, sich wieder in diese Phase zu begeben, gering ist, denn jetzt trifft es Individuen. Wir bearbeiten den Einzelfall und belegen dann eine Gruppe X vor dem Hintergrund Bevölkerungsschutz beispielsweise mit Quarantäne. Und da sehen wir, dass es deutlich schwieriger ist als während des Lockdowns, das zu akzeptieren.

Sie meinen die Gruppe derer, die in Quarantäne müssen?

Genau. Jetzt wieder einen Schritt zurückmachen zu müssen – da gibt es deutlich größere Widerstände, weil die Betroffenen gerade in der Phase sind, in der sie sich wieder freischwimmen. Die Leute waren lange zu Hause, im Homeoffice oder im Homeschooling – das macht sich nun mal nicht mit Links. Und die Erwartungshaltung, dass die Kinder wieder in die Schule und den Hort können, dass ich selbst wieder ins Büro darf und andere Kontakte pflegen kann – die wird jetzt bei einigen hart unterbrochen. Ich glaube, die Erholungsphase zwischen dem Lockdown und den jetzigen Maßnahmen, die notwendig sind aufgrund der neuen Infektionsfälle, war für viele viel zu kurz. Ich verstehe, dass es ist jetzt schwer ist, die Isolation erneut zu ertragen. Aber sie ist notwendig, ansonsten werden die Zahlen erneut enorm steigen.

Wie stellen Sie sicher, dass die Quarantäne eingehalten wird?

Wir sind auf die Vernunft und die Zusammenarbeit mit dem jeweiligen Betroffenen angewiesen. Wir können und wir werden nicht jede einzelne Quarantäne kontrollieren – das ist nicht umsetzbar. Wenn wir Hinweise auf Quarantäne-Brecher haben, verfolgen wir die auch – wir machen dann auch Hausbesuche. Ansonsten ist unser Instrument der tägliche Rückruf und Überraschungsbesuche, auch wenn das bei den zur Verfügung stehenden Kolleginnen und Kollegen die Grenzen des Zumutbaren teils überschreitet. Momentan rufen wir auf jeden Fall Montag bis Freitag die Betroffenen an – der Anruf dient in erster Linie der Nachfrage des Befindens: Sind Symptome da, müssen wir weiter Maßnahmen einleiten. Der Anruf ist aber auch ein Signal, dass wir dran sind. Und ja: Mir ist sehrwohl bewusst, dass eine Handynummer überall verortet sein kann.

Sechs Neuinfektionen binnen einer Woche Das Gesundheitsamt meldete am Freitag drei Neuinfektionen mit dem Coronavirus in Potsdam – binnen einer Woche wurde es somit bei sechs Personen nachgewiesen. In Quarantäne befinden sich derzeit 133 Kontaktpersonen – diese Zahl wird aber aufgrund der Infektionen an zwei Schulen deutlich ansteigen. Im Klinikum liegt derzeit ein Corona-Patient auf der Normalstation. Im St. Josefs gibt es keine Covid-Patienten.

In der Hochphase der Pandemie im Frühjahr konnte das Gesundheitsamt Personal aus der Verwaltung zusammenziehen, die Bundeswehr war vor Ort. Wie arbeitet Ihr Team heute?

Wir sind nie ganz in die Ursprungsstruktur zurückgegangen. Wir sind in der gesamten Sommerphase mit dem Kernteam im Covid-Modus geblieben und wir haben auch externe Unterstützung von den zwei RKI-Scouts. Da wir wussten, dass mit den Reiserückkehrern noch ein Thema auf uns zukommen kann, haben wir die Arbeitsplatzstruktur vorgehalten und fahren gerade wieder hoch. Es läuft genauso wie in der Anfangsphase: Wir ziehen die Aufgabengebiete zurück, die wir zurückziehen können, ohne andere gesetzliche Pflichten nachhaltig zu verletzen. Das heißt im Moment, dass die Kollegen des zahnärztlichen Dienstes, die federführend die Hotline betreut haben, weiterhin nicht in ihrem originären Gebiet arbeiten können. Der kinder-jugendärztliche Dienst unterstützt uns auch weiterhin – das ist allerdings befristet, da wir zum Ende des Monats in die Schulabgangsuntersuchungen einsteigen müssen – das ist auch wichtig, denn die Zehntklässler brauchen das gesundheitliche Schulabgangszeugnis für ihre Bewerbungen. Haben sie das nicht im Februar 2021, fehlt ein wichtiger Baustein – das ist nicht verhandelbar. Über 600 Schüler müssen untersucht werden. Danach schließt sich die Schuleingangsuntersuchung mit im Schnitt 2000 Schülern an. Weil also die gesamte Gruppe des kinder-jugendärztlichen Dienstes ab Ende August nicht mehr für die Corona-Bearbeitung zur Verfügung stehen wird, reaktivieren wir im Verwaltungssektor wieder die Mitarbeiter, die uns schon in der Akutphase unterstützt haben und sind auch noch dabei, zusätzliche Ressourcen zu prüfen. Wir haben zum 1. September auch wieder die Bundeswehr angefordert in der Hoffnung, dass wir zehn Soldaten bekommen.

Was hat die Stadt aus den zurücklegenden Corona-Monaten gelernt, welche Vorkehrungen hat sie für ein erneutes Aufflammen getroffen?

Die Stabsstruktur, die es ermöglicht, auch Externe einzubinden, bleibt aufrechterhalten und wird wieder hochgefahren. Wir müssen allerdings schauen, welche Beteiligten wir jetzt brauchen. In der Anfangsphase im März und April war ja der medizinische Versorgungsauftrag ein riesengroßer Part. Deswegen waren die Kollegen vom St. Josefs-Krankenhaus und vom Bergmann-Klinikum und auch die Hausärzte eingebunden. Es kann durchaus sein, dass das für die jetzige Phase nicht das Hauptthema sein wird. Da sieht es eher so aus, dass es in Richtung Schule, Hort, Kita geht. Aber auch der ganze Sektor Veranstaltungen und Sport drängt sich nach dieser langen Durststrecke auf. Im Sommer haben wir hauptsächlich die entsprechenden Hygienekonzepte bewertet und freigegeben und viele Vereine und Veranstalter haben ihre Aktivitäten wieder aufgenommen. Ein Konzept steht und fällt aber mit dem Verhalten jedes Einzelnen. Und da stellen mit Sorge fest, dass das eine oder andere Verhalten in der Bevölkerung diese Bemühung konterkariert. Wir sind in hohem Maße darauf angewiesen, dass für die Durchführung von Veranstaltungen, vor allem in Räumen, die Abstands- und Hygieneregeln umgesetzt werden. Nur wenn alle mitmachen, haben die Veranstalter eine Sicherheit ihr Angebot aufrechtzuerhalten. Genau das ist aber gerade ein Spannungsfeld.

Mit welchem Gefühl schauen Sie auf die nächsten zwei Wochen? Haben Sie Sorge um unsere Stadt?

Um die Stadt habe ich keine Sorge. Allerdings macht mir Sorge, dass wir innerhalb kürzester Zeit so viele Einschläge in verschiedensten Gemeinschaftseinrichtungen haben. In Kita, Hort, Schule. Durch alle Klassenstufen hinweg. Sowohl Reiserückkehrer, aber auch Fälle, bei denen wir nicht einmal nachvollziehen können, woher die Infektion kommt. Das finde ich besorgniserregend, zumal alle – sowohl Eltern als auch Kinder – darauf gejiepert haben, zurück in die Schule zu kommen. Alltag bringt Struktur, Sicherheit und für die Eltern wieder Luft abseits der Kinderbetreuung. Wenn ich jetzt sehe, dass wir sukzessive an Schulen, Horten und Kitas wieder Maßnahmen ergreifen und in den alten Zustand zurückgehen, dann ist das eine Katastrophe. Ja, ich habe Sorge, dass wir in den nächsten zwei, drei Wochen nicht zur Ruhe kommen an dieser Front.

Wird Potsdam Schulen schließen?

Ganze Schulen werden wir nicht schließen – nicht bei den Infektionsgeschehen, die wir jetzt haben. Ich glaube, dass das in keinster Weise vermittelbar ist. Und ich glaube auch, dass es nicht geboten ist, denn wir sind aufgrund der Erfahrungen, die wir gemacht haben, und auf Grundlage dessen, was in der Wissenschaft inzwischen vorliegt, in der Lage, die Kontaktpersonenermittlung so durchzuführen, dass wir möglichst keine Einrichtung komplett schließen müssen. Das ist das höchste Ziel, denn diese Maßnahme ist so weitreichend, dass wir sie definitiv vermeiden wollen. Das hat aber trotzdem zur Folge, dass einzelne auch jetzt unter Umständen hinter den Bevölkerungsschutz zurückstecken müssen. Eine bestimmte Gruppe ist eben immer betroffen – wir versuchen, diese Gruppen so klein wie möglich zu halten. Wir müssen allerdings immer den Bevölkerungsschutz und die Gemengelage in dem jeweiligen Risiko im Auge haben. Bei den Ereignissen, die einen Superspreading-Charakter haben können, müssen wir einen klaren Cut setzen, um die Infektionsketten zu unterbrechen.

Lesen Sie dazu auch:

Von Nadine Fabian