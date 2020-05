Das sind die ersten Lehren aus der Corona-Krise

Potsdam

Die Potsdamer Amtsärztin Kristina Böhm zeigt sich offen für schrittweise Lockerungen der Corona-Einschränkungen in der Stadt. Am Mittwoch erklärte sie, das Gesundheitsamt sei momentan in der Lage, das aktuelle Infektionsgeschehen gut bewältigen zu können.

Die Forderungen der Potsdamer Gastronomen nach einer baldigen Wiederöffnung versteht die Medizinerin. „Die Restaurants waren vor dem Shutdown sehr diszipliniert, sie haben die Abstandsregeln sofort umgesetzt“, sagte Kristina Böhm, „wenn man das in einem geordneten Verfahren wieder zulässt, können die Gastronomen das sehr gut machen.“ Man komme zunehmend in Argumentationsschwierigkeiten: „Warum darf der eine aufmachen, der andere aber nicht? Das lässt sich logisch nicht verkaufen, eine wissenschaftliche Größe gibt es dafür auch nicht“, so die Amtsärztin. Sie glaube, die Gastronomen würden sich rigide an Vorgaben halten – und sieht hygienische Vorteile gegenüber der aktuellen Lösung. „Wenn ich ohne Mundschutz auf dem Weg esse, ist das schwieriger, als wenn ich mich ins Restaurant setze“, sagt Böhm. Auch für den Freizeitsport müsse es Lösungen geben.

Anzeige

Fest steht: Lockerungen bringen neue Fälle

Natürlich müsse man davon ausgehen, das weitere Lockerungen auch einen Anstieg der Infektionszahlen nach sich ziehen. Potsdams Situation als besonders von Sars-CoV-2 getroffene Stadt sorgt dabei für ein erhöhtes Ansteckungspotenzial. „Die Wichtigkeit von Abstandsgebot und Mundschutz im öffentlichen Bereich sind immer wieder zu betonen, sonst wird es unweigerlich höhere Infektionszahlen geben“, appelliert Böhm an die Bürger, „kleine Partys und Gruppen werden wir in Kauf nehmen müssen, ich hoffe aber sehr darauf, dass unser System funktioniert, so dass wir schneller eindämmen können.“

Weitere MAZ+ Artikel

Geflüchtete besser unterbringen

Schwieriger sei die Vorsorge an Orten, an denen sich Menschen nicht aus dem Weg gehen können. Neben den Krankenhäusern gelten Pflegeheime und auch Gemeinschaftsunterkünfte für Geflüchtete als Hotspots des Corona-Virus. In vier Sammelunterkünften sind mittlerweile Covid-Fälle aufgetreten, in den betroffenen Pflegeheimen gilt die Lage zur Zeit als „unter Kontrolle“. „Die Gemeinschaftsunterkünfte sind je nach Ausstattung unterschiedlich gut“, sagte Kristina Böhm. Lösungen wie im Lerchensteig, mit kleinen Appartements in Wohncontainern, seien solchen mit Gemeinschaftsküchen und -bädern auf jeden Fall vorzuziehen. Denn dort ist nicht nur die Ausbreitung des Virus erschwert: Wer sich trotz aller Vorsichtsmaßnahmen infiziert, kann auch leicht isoliert werden, um eine weitere Ansteckung zu unterbinden.

Im Fall der Infektionen in einer Unterkunft in der Zeppelinstraße hingegen mussten ganze Etagen, schließlich zeitweise das gesamte Heim unter Quarantäne gestellt werden. „Gemeinschaftseinrichtungen müssen wir uns perspektivisch unter diesem Gesichtspunkt ansehen, es muss, immer in Hinblick auf die Ressourcen, in Richtung vereinzeltes Wohnen gehen.“ Denn nicht nur die Corona-Pandemie breitete sich in den Unterkünften aus, auch andere ansteckende Krankheiten hatte es in der Vergangenheit in den Heimen immer wieder gegeben.

Böhm hätte sich große Studie gewünscht

Für das stufenweise Hochfahren des städtischen Klinikums „ Ernst von Bergmann“ sieht Kristina Böhm das Haus indes auf einem guten Weg, die Ideen seien „sinnhaft, realistisch und zielführend“. Am Mittwoch konkretisierte sie die Pläne für die Inbetriebnahme der Rettungsstelle, die für Ende Mai anvisiert ist. So soll die Notaufnahme „zunächst fachbezogen“ öffnen, für Patienten der Augenheilkunde, der Hals-Nasen-Ohren-Medizin und der Urologie. Da die jeweiligen Patienten häufig auch die Begutachtung anderer Fachärzte brauchen, sei dann der Start der weiteren Fachabteilungen nach und nach vonnöten. Angst vor einem Aufenthalt im Klinikum soll niemand haben: „Wir haben das Ursprungs-Ausbruchs-Geschehen im Griff.“

Das tägliche MAZ Corona-Update als Newsletter Alle News zum Coronavirus in Brandenburg täglich gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach

Insgesamt haben sich in Potsdam seit Beginn der Pandemie 608 Menschen mit dem Sars-CoV-2-Virus infiziert, mindestens 269 davon sind bereits genesen. Zuletzt sind die Infektionszahlen nur noch sehr langsam gestiegen, seit einer Woche starb kein Covid-Patient mehr. Eine Ermittlung der tatsächlichen Fallzahlen – und damit auch der möglicherweise immunisierten Potsdamer – mit Hilfe von nachträglichen Antikörpertests lehnt die Amtsärztin zum jetzigen Zeitpunkt ab. Zwar verfolge das Gesundheitsamt diese Thematik seit geraumer Zeit. „Aber da ist momentan nichts belastbar“, so Kristina Böhm. Es gebe keine aussagekräftige Interpretation der Ergebnisse, die verfügbaren Tests hätten experimentellen Charakter.

Stattdessen hätte sich die Amtsärztin eine Studie des Robert-Koch-Instituts ( RKI) gewünscht, die eine bestimmte Anzahl von Personen wissenschaftlich fundiert untersucht – vergleichbar mit der so genannten Heinsberg-Studie des Bonner Virologen Hendrik Streeck. Gemeint ist hier eine Studie an den Klinikums-Mitarbeiterin, die ohnehin regelmäßig abgestrichen werden und die dann auch auf Antikörper untersucht hätten werden können. „Was wir dringend bauchen, ist die Antwort auf die Frage, wie lange jemand infektiös ist“, erklärt Böhm. Es habe mehrfach intensive Gespräche mit dem RKI dazu gegeben, dieses habe auch Ambitionen gezeigt. Letztlich sei es aber nicht zu einer solchen Studie gekommen. „Wir sind aber weiterhin dabei, wir lassen nicht locker“, sagt Böhm zu den Aussichten für eine groß angelegte Untersuchung.

Lesen Sie auch:

>> Ketten-Quarantäne frustriert Potsdamer Familien

>> Bergmann-Kommission startet kommende Woche mit der Aufarbeitung

>> Jugendclubs, Freundschaftsinsel und Bassinplatz öffnen wieder

Von Saskia Kirf