Neu Fahrland

Eigentlich soll die geplante Verlängerung der Straßenbahntrasse vom Campus Jungfernsee zum Großbauprojekt Krampnitz für Entlastung sorgen – doch bei Anwohnern entlang der Trasse sorgen die Pläne vielmehr für Belastung und Ängste. Einer, der mehr als besorgt in die Zukunft schaut, ist Manfred Angel.

Als Geschäftsführer der Wohnpark Jungfernsee Dritte Immobilien GmbH vertritt er 23 künftige Anwohner, die in der Tschudistraße 6 auf der Insel Neu Fahrland leben werden. Das Gebäude ist in der Phase der Fertigstellung. Auch Angel wird eine Wohnung in dem Winkelbau direkt an der Ausfallsstraße B2 Richtung Norden beziehen.

Anzeige

„Feuerwehrzufahrt wird zugebaut“

Seine Sorgen bringt er in einem Brief an die Stadtverwaltung auf den Punkt. „Nach meinem jetzigen Kenntnisstand wird die Tram unmittelbar an unserem Gebäude vorbeigeführt. Dann fordern wir ein Erschütterungsgutachten und die Zusicherung, dass sämtliche Schäden von Ihnen getragen werden“, schreibt Angel in dem Brief, der der MAZ vorliegt. Und: „Ihren Planer interessiert offensichtlich auch nicht die Feuerwehrzufahrt, die zugebaut wird“, so Angels Vorwurf. „Wie sollen wir aus den Hausausgängen A und B kommen?“, gibt der besorgte Anwohner zu bedenken.

Weitere MAZ+ Artikel

Sollten sich die Pläne der Stadt tatsächlich so konkretisieren, wie er es befürchtet, müssten die Bewohner des Hauses Tschudistraße 6 quasi auf dem Präsentierteller leben – nur einen Steinwurf von den vorbeifahrenden Tramwagen.

Was Angel aber noch mehr umtreibt: Seiner Ansicht nach wird durch das Vorhaben das „Schutzgut Mensch“ außer Acht gelassen. „Bezüglich des Schallschutzes fordern wir eine Schallschutzwand aus Glas an der Störquelle, also dicht an der Tram“, schreibt Angel, der selbst als Verkehrsplaner tätig war – unter anderem im Rahmen des Verkehrskonzepts Deutsche Einheit. Was für den künftigen Neu-Fahrländer unverständlich bleibt: Weshalb die Trassenführung nicht auf der anderen Seite der Straße – vor der MEAB – erfolgt, wo es keine direkten Anwohner gibt.

Enttäuschtes Fazit eines Anwohners

Manfred Angels enttäuschtes Fazit in dem Schreiben an das Rathaus: „Sie haben offensichtlich gar nicht die Absicht, sich mit den Anwohnern in Neu Fahrland und Fahrland gütlich zu einigen, und gehen ganz bewusst das Risiko ein, das Projekt ohne Einigung realisieren zu wollen.“ Und: „Wir werden uns wehren. Niemand auf der Insel möchte die Tram zusätzlich zu dem Kfz-Aufkommen von Krampnitz und dem dann entstehenden Verkehrskollaps, außer der Stadt, der das offensichtlich egal ist.“

Auf eine MAZ-Anfrage hinsichtlich der Bedenken von Manfred Angel zeigt sich die Stadtverwaltung wenig auskunftsfreudig – unter Verweis auf eine Pressekonferenz am Donnerstag, wo Baubeigeordneter Rubelt mit der ViP-Geschäftsführerin Claudia Wiest über den Start des Online-Dialogs zur Tramerweiterung im Potsdamer Norden informiert. Entsprechend knapp die Antwort auf die MAZ-Anfrage: „Hinweise und Bedenken von Anwohnern werden in der Entwurfs- und Genehmigungsplanung der Tram-Trasse, die derzeit stattfindet, berücksichtigt und eingearbeitet. Das gilt auch für die von den Bewohnern der Tschudistraße 6 vorgebrachten Hinweise und Bedenken zu ihrem Wohngebäude und der Insel Neu Fahrland“, erklärt Stadtsprecher Markus Klier. „Wie diese Themen aufgegriffen werden, wird kommenden Donnerstag vorgestellt.“

Verschwindet ein geschütztes Brückenwärterhäuschen?

Doch auch manche anderen Anwohner entlang der möglichen Strecke machen sich Gedanken. Wilhelm Wilderink ist Eigentümer der Villa Adlon nördlich der Insel Neu Fahrland. Nachdem er kürzlich im Rathaus Einsicht in die aktuelle Tramtrassenplanung genommen hat, ist er zumindest „irritiert“ von dem, was da in seiner unmittelbaren Umgebung geplant sein könnte. Zu seinem Grundstück gehören noch drei weitere Gebäude, die entweder direkt an der B2 stehen oder ganz in der Nähe.

Ein Plattenbau aus DDR-Zeiten müsste der Trasse weichen – ihm würde Wilderink „keine Träne nachweinen“. Was aber viel schwerer wiegt: Auch ein kleines Brückenwärterhäuschen aus der Persius-Zeit befindet sich auf der mutmaßlichen künftigen Tramtrassen-Fläche. Es ist denkmalgeschützt und soll wohl auch geopfert werden, genauso wie ein drittes Gebäude, ein Gartenhaus.

Vogelperspektive auf die Insel Neu Fahrland. Quelle: MAZ Archiv

„Wie ein Flughafen mitten in Venedig “

Generell, das macht Wilhelm Wilderink deutlich, ist er kein Gegner der Straßenbahnverlängerung. Aber: „Die Pläne sind einfach unausgegoren“, gibt er zu bedenken. „Ich finde die Tramverlängerung etwas Schönes – aber es ist eine Frage der Machbarkeit. Kein Mensch weiß, wie das finanziert wird, woher die Grundstücke kommen und ob die Planung überhaupt – vor dem Hintergrund der engen Bebauung – an der Straße so realisiert werden kann.“ Um seine Zweifel zu illustrieren, wählt Wilderink einen Vergleich: „Es würde ja auch kein Mensch auf die Idee kommen, in der Innenstadt von Venedig einen Flughafen zu bauen.“

Was ihm ebenfalls Kopfzerbrechen macht, ist die Verkehrssituation. Denn schon jetzt sei die Lärmbelastung an der B2 zu hoch. Wie soll das erst in Zukunft werden? „Die weitere Verkehrsplanung ist aus emissionsschutzrechtlicher Sicht unzulässig, sofern keine verbesserten Vorschläge gemacht werden“, kritisiert Wilderink, der momentan in Verhandlungen mit der Stadt über die Tramtrassenflächen steht. Er will sich dem Projekt nicht in den Weg stellen, sieht allerdings kaum Zukunftschancen. Er hält es für ein „Fantasieprojekt, das man auf Biegen und Brechen realisieren will“. Seine Prognose: „Räumlich und verkehrstechnisch nicht machbar.“

Um den drohenden Verkehrskollaps auf der Nordroute zu vermeiden, gibt es aus Wilderinks Sicht nur einen gangbaren Weg: Das Großbauvorhaben Krampnitz müsste gründlich verschlankt werden, indem man nur die denkmalgeschützten Bereiche der Ex-Kaserne saniert und auf die großen Neubauvorhaben verzichtet. Der öffentliche Nahverkehr für die niedrigere Einwohnerzahl könnte dann mit Bussen gestemmt werden, so Wilderinks „Vorschlag zur Güte“.

Auch Klagen stehen im Raum

„Entscheidend für die weitere Entwicklung muss sein, dass die Tram mit allen Voraussetzungen – Finanzierung, Trassenführung, Eigentumsverhältnisse, Planfeststellungsbeschluss – endgültig gesichert ist. Erst dann darf Baurecht in Krampnitz von der Stadtverordnetenversammlung beschlossen werden", fordert er. Außerdem seien alle Absprachen mit Investoren offenzulegen. Denn: „Hier steht das Interesse der Öffentlichkeit schlicht über dem Geheimhaltungsinteresse der Stadt Potsdam und der Interessenten. Vor allem steht die Frage im Raum, ob es Zusagen an die Investoren gibt und wer profitiert. Es wäre wenig hilfreich, wenn diese Auskünfte erst eingeklagt werden müssten", so Wilhelm Wilderink.

Auch bei Neu Fahrlands Ortsvorsteherin Carmen Klockow (Bürgerbündnis) wächst die Sorge angesichts von Unklarheiten. Jüngstes Beispiel: Die Verkehrsauswirkungsanalyse, die die Stadt auf Weisung der Landesregierung Brandenburg vorlegen musste, um eine Genehmigung für die Krampnitz-Bebauung zu bekommen. Seit Anfang Juni liegt diese Analyse nun vor. Doch beim der Durchsicht des Zahlenwerks ist Ortsvorsteherin Klockow auf mehrere Ungereimtheiten gestoßen. „Zunächst erwartet man, dass der Analyse aktuelle Zahlen zugrunde liegen. Doch weit gefehlt! Die Zahlen der Verkehrszählung basieren auf Angaben der Landeshauptstadt Potsdam aus einem „Verkehrsflussmodell“ aus dem Jahr 2015“, moniert Klockow.

Ortsvorsteherin Klockow moniert veraltete Zahlen

Maßgeblich für die Verkehrsbelastung auf der B2 ist die Zahl der Einwohner in den angrenzenden Wohngebieten. Die Planungen für den neuen Ortsteil Krampnitz sehen bis etwa 2024 eine Steigerung um etwa 3800 Einwohner vor und gehen davon aus, dass die daraus resultierende Verkehrsbelastung von der B2 verkraftet werden kann. Allerdings würden die Berechnungen der Verkehrsauswirkungsanalyse nicht auf den aktuellen Einwohnerzahlen für jene Ortsteile basieren, die ebenfalls maßgeblich zum Verkehrsaufkommen auf der B2 beitragen – etwa Groß Glienicke, Fahrland, Neu Fahrland, Bornstedt. Ihnen liegen Zahlen aus dem dem „Verkehrsflussmodell“ von 2015 zugrunde: „Folglich wird nicht die rege Bautätigkeit in diesen Ortsteilen berücksichtigt, die zu einer entsprechenden Zunahme der Bevölkerung und des Straßenverkehrs geführt haben", gibt Neu Fahrlands Ortsvorsteherin zu bedenken.

Laut den statistischen Angaben der Landeshauptstadt Potsdam ist der Bevölkerungsanteil seit 2015 im Raum Neu Fahrland, Fahrland, Groß Glienicke und den angrenzenden Gebieten bis heute um ungefähr 6800 Einwohner gestiegen. „Diese Zahl findet in der Verkehrsauswirkungsanalyse keine Berücksichtigung", kritisiert Klockow.

Von Ildiko Röd