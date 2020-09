Potsdam

Der Berliner Architekt Andreas Michels hat mit seinem Büro den Wettbewerb für das neue Kreativquartier an der Plantage gewonnen. Mit einer Mischung aus Alt und Neu hat er den Investor und die Stadtpolitik in der Jury überzeugt – nur die potenziellen Nutzer aus der Kultur- und Kreativwirtschaft lehnen seinen Entwurf ab.

Sie bauen das Kreativquartier direkt an den umstrittensten Platz der Stadt, wo Garnisonkirche und Rechenzentrum stehen – verbrennt man sich da nicht zwangsläufig die Finger?

Andreas Michels: Ja, diese Gefahr besteht natürlich. Aber mit dem Investor Glockenweiß haben wir einen tollen Bauherren, der sich ernsthaft um ein gutes Ergebnis bemüht. Wir kennen ihn bereits durch die gemeinsame und erfolgreiche Arbeit in zwei Projekten. Und auch die anderen Beteiligten bemühen sich sehr, alle Belange zu berücksichtigen.

Was wollen Sie denn dem bald höchsten Gebäude Potsdams, dem Turm der Garnisonkirche, entgegensetzen?

Nach außen betreiben wir vor allem Stadtreparatur. So haben wir an den Außenseiten zur Plantage und zur Werner-Seelenbinder-Straße historische Motive aufgenommen, wie etwa das tiefe Dach des Langen Stalls. Erst, wenn man durch die Schaufassade das Quartier betritt, erlebt man die wirkliche Überraschung. Im Inneren des Blocks entfalten wir uns auf einem festen Raster, was den Nutzern eine große Freiheit bezüglich der Räume bietet und uns ein schnelles, wirtschaftliches und nachhaltiges Bauen ermöglicht.

Architekt Andreas Michels. Quelle: Michels Architekturbüro GmbH

Aber die Vertreter der Kultur- und Kreativwirtschaft haben gerade fehlende Nachhaltigkeit bei der Bauweise und mangelnde Flexibilität bei den Grundrissen kritisiert.

Ich glaube, die Flexibilität der Räume in unserem Entwurf ist noch gar nicht vollständig erkannt worden. Das ist liegt zuallererst an unserer nicht ganz klaren Kommunikation. Das ist in der Tat ärgerlich, denn unsere Gebäude beruhen auf einem Büroraster, das eine nahezu einmalige Flexibilität ermöglicht.

Und die Frage der Nachhaltigkeit?

Da kann man immer mehr machen. Wenn etwa das Thema Kühlung hinzukommt, können wir die Geothermik nutzen. In der Ausschreibung war erstmal Fernwärmenutzung vorgeschrieben. Schlussendlich muss am Ende zuallererst alles gut funktionieren. Wir haben uns wirklich viel mit Umweltfragen beschäftigt. Im Ergebnis halten wir beispielsweise den Autoverkehr im Quartier fern, abgesehen nur von den vorgeschriebenen Stellplätzen zur Barrierefreiheit. Es wurde auch fehlendes Grün kritisiert. Hier muss und wird auf jeden Fall weiter nachgedacht und austariert werden. Wir sehen das Projekt als ein städtisches Quartier mit hoher Belebung. Dafür braucht es begehbare Flächen, die die Nutzer sich aneignen können.

Der Lange Stall wird äußerlich seine alte Form wieder erhalten. Wieso haben Sie nicht auch bei der Konstruktion dahinter auf das bewährte Fachwerk statt auf Stahlträger gesetzt? Das wäre doch nachhaltiger.

Nein, und genau darum geht es. Wir haben bewusst kein reines Holzraster vorgeschlagen, weil dieses nicht so flexibel wäre. So gibt es in dem Gebäude auch Werkstätten, die wir schalldicht gestalten. Zugleich müssen die Vibrationen von Maschinen absorbiert werden. Nur Holz als Material wäre hier nicht geeignet. Wo es leise ist, wird es auf jeden Fall stärker in Richtung Holz gehen. Unsere Bauweise ist maximal auf die Nutzung ausgerichtet und gerade dadurch auch sehr nachhaltig.

Zur Galerie Zwischen Plantage und dem Neuen Markt entsteht ein Gewerbequartier für die Kultur- und Kreativwirtschaft. Das Berliner Büro Michels hat den Architekturwettbewerb gewonnen, doch auch andere Architekten hatten spannende Ideen.

Sprechen wir über das Innere des Quartiers. Welche Details sollen dort für Lebendigkeit sorgen?

Wir haben uns über Begegnungsmöglichkeiten Gedanken gemacht. Beim Orangeriegebäude gibt es beispielsweise einen großen Balkonanteil. Balkone sind unheimlich schöne Ergänzungen für einen Arbeitsort, was im gewerblichen Bürobau lange Zeit unberücksichtigt blieb. Balkone sind Außenflächen zum Telefonieren oder für eine Besprechung. Aber auch die Verbindungen der zwei großen Baukörper führen zu Begegnungsorten. Eigentlich ist und bleibt das ein Rettungsweg, aber wir haben daraus breite Außenbereiche gemacht. Sie können sich das wie übereinanderliegende Terrassen vorstellen. Ein anderes spannendes Detail ist der Arkadengang rund um die Orangerie. Dieser ist städtebaulich sehr wertvoll. Zum einen lenkt er die Wege. Darüber hinaus kann er jederzeit, also auch bei Regen, gastronomisch oder für einen Künstlermarkt genutzt werden.

Ihr Entwurf sieht vor, dass die Bildtafeln des Kosmos-Mosaiks an die Decke dieses Arkadengangs gehängt werden. Verschwinden die Bilder dann nicht?

Wir fanden die Assoziation, die Weltraum-Bilder an der Decke anzubringen sehr attraktiv. Die Denkmalpflege ist davon allerdings nicht so begeistert und will sie in Reihung sichtbar machen – was ich auch nachvollziehen kann. Für unseren Entwurf ist das allerdings eher schwierig, weil die 18 Tafeln geschlossen sind und wir im Erdgeschoss große Öffnungen haben wollen. Derzeit weiß ich noch nicht, wie wir diese Herausforderung letztendlich lösen werden.

Die „Laterne“ soll der zentrale Ausstellungsraum des Quartiers werden – was macht diesen gläsernen Bau aus?

Er strahlt aus. Dort wird es Ausstellungsfläche über mehrere Etagen geben. Die konkrete Nutzung ist derzeit noch völlig offen. Wir wollten jedenfalls keinen geschlossenen Baukörper an diese zentrale Ecke des Kreativquartiers setzen.

Siegerentwurf für das Kreativquartier an der Plantage in Potsdam. Quelle: Architekturbüro Michels

Finden Sie, dass ein großer Glaskasten innovativ und vor allem nachhaltig ist?

Wir haben nur eine äußere Hülle aus Glas geplant. Dahinter liegen Wände, die man für Hängeflächen braucht. Insgesamt habe ich die Kritik, dass wir zu viel Glas einsetzen würden, öfter gehört. Man darf aber nicht außer Acht lassen, dass wir flexible Gebäude im Sinne der inneren Teilbarkeit errichten wollen. Dafür benötigen wir einen hohen Glasanteil. Außerdem ist Glas nicht per se schlecht, es ist auch solare Wärmequelle und spendet natürliches Licht, nicht nur für die Künstler.

Was passiert eigentlich mit dem Portal des Langen Stalls an der Ecke des Quartiers zur Garnisonkirche – wird das geöffnet?

Nein, es wird nicht geöffnet. Wir haben diesen Gedanken zwar geprüft, mussten die Idee aufgrund der vorhandenen Stufen zum Eingang aber wieder verworfen. Für einen barrierefreien Zutritt hätten wir das Portal mit einer Rampe oder Hebeanlage „verschandeln“ müssen. Im Grunde gehört es auch gar nicht direkt zum Quartier, sondern ist im Besitz der Schlösserstiftung. Uns war es möglich, hinter dem Portal verschiedene Technikbereiche anzuordnen.

Direkt daneben entsteht ein langer Townhouse-Riegel. Was soll dort passieren?

Dort geht es um Wohnen auf Zeit. Die konkrete Ausformung war im Wettbewerb nicht definiert. So könnten Mikroappartements entstehen oder auch ein Boutique-Hotel. Auf jeden Fall sind in den Dachflächen gemeinschaftliche Terrassen und direkt neben dem Portal des Langen Stalls eine gastronomische Nutzung vorgesehen.

Kreativzentrum Baufläche vorm Rechenzentrum Foto:Bernd Gartenschläger Quelle: Bernd Gartenschläger

Sie haben den Wettbewerb gewonnen, was wird nun bei der Umsetzung des Projektes die größte Herausforderung sein?

Dass wir alle Interessenlagen soweit berücksichtigen können, damit am Ende alle Menschen so zufrieden wie nur möglich sind. Dafür müssen wir die Herausforderung meistern, ein sehr komplexes Vorhaben gemeinschaftlich mit dem Investor, der Stadt und den Kreativen so hinzubekommen, ohne Verlierer zu hinterlassen. Hinzu kommt noch der sehr anstrengende, enge Zeitrahmen.

Welche Idee der fünf anderen Entwürfe hätten Sie eigentlich gerne selbst gehabt?

Ich muss gestehen, ich hatte noch keine Zeit, diese detailliert anzuschauen. Aber ich weiß, dass es andere Entwürfe gab, die die Künstler emotional besser angesprochen und mitgenommen haben. Daraus können wir für uns als Büro auf jeden Fall noch lernen.

Noch einmal zurück zum Stadtbild. Haben Sie Angst, dass Ihre Bauten irgendwann womöglich neben einem Entwurf von einem Architekten wie Daniel Libeskind bestehen müssen?

Überhaupt nicht. Mit dem Ansatz nach außen Stadtreparatur zu betreiben und im Inneren wilder zu werden, haben wir keinerlei Schwierigkeiten. Wir als Büro sind nicht der Meinung, dass sich in der Stadt ein lautes Gebäude an das andere reihen muss. Wir brauchen auch die ruhigen Orte, die aus ihrer Nutzung heraus lebendig werden. Extravagantes ist immer nur dann extravagant, wenn es dafür auch einen Rahmen gibt.

Von Peter Degener