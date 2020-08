Potsdam

Wer an der Uni Potsdam studiert, hat vielleicht schon von ihr gehört: der schwertkämpfenden Professorin für Astrophysik. Katja Poppenhäger (39) hält seit neun Jahren einen Doktortitel in Astrophysik und hat sich mit mehr als 130 veröffentlichten Forschungsarbeiten unter anderem an der Suche nach bewohnbaren Planeten in anderen Sonnensystemen beteiligt. Künftig wird sie außerdem Deutschland auch sportlich vertreten: als Mitglied im Nationalkader für historischen Schwertkampf.

„Angefangen hat das eher unabsichtlich“, erzählt sie. Bei einer Fantasy-Convention 2015 in Boston – dort arbeitete sie am Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics – sei der Goldschmiedekurs, für den sie sich angemeldet hatte, plötzlich ausgebucht gewesen. Stattdessen gab es in einem historischen Schwertkampfkurs noch freie Plätze. „Etwas widerwillig bin ich dann hingegangen – und war fasziniert“, erzählt Katja Poppenhäger.

Katja Poppenhäger. Quelle: Varvara Smirnova

Seitdem habe sie in Boston, später in Belfast und nun auch in Potsdam immer einen Verein gefunden, bei dem sie trainieren konnte. Als dann ein Nationalkader für die Sportart aufgestellt wurde, war sie eine selbstverständliche Wahl. Künftig wird sie – sobald Corona dies zulässt – Deutschland international auf historischen Schwertkampfturnieren vertreten.

Was den Schwertkampf vom Fechten unterscheidet

Was den historischen Schwertkampf vom Fechten unterscheidet? Viel, sagt die Potsdamerin. Nicht nur die Technik, auch die Waffen seien andere. „Tatsächlich werden da mittelalterliche Manuskripte herangezogen, die so etwas wie Ritter-Lehrbücher aus dem 15. Jahrhundert sind.“ Aus diesen uralten Texten würden dann unterschiedliche Kampfmethoden herausgeforscht und wieder erlernt. Sie selbst kämpft in ihrer Freizeit mit dem Langschwert.

Auch Geige und andere Instrumente kann Poppenhäger spielen, doch dafür sei in den letzten Jahren wenig Zeit geblieben, sagt sie. „Als Familie mit Kind hat jedes Elternteil eigentlich nur Zeit für ein Hobby.“ Poppenhäger entschied sich für den Schwertkampf.

In ihrer hauptberuflichen Tätigkeit als Astrophysikerin hat es sie schon in viele unterschiedliche Sonnensysteme gezogen. Sie forscht vor allem mit Exoplaneten – also Planeten, die um einen anderen Stern kreisen als unsere eigene Sonne. „Besonders interessiert mich dabei die Atmosphäre jüngerer Exoplaneten“, sagt Poppenhäger. Denn besonders auf die Atmosphäre käme es an, ob ein Planet möglicherweise bewohnbar ist oder sein wird.

Katja Poppenhägers zweite große Leidenschaft: die Astrophysik. Quelle: AIP

„Die Atmosphäre dient einem Planeten als eine Art Schutzhülle, die ihn vor äußeren Einflüssen schützt, wie etwa der Strahlung des Sterns“, erklärt die Professorin. Außerdem mildert die Atmosphäre die Temperaturen. Deshalb sei es auch besonders spannend, herauszufinden, welche Exoplaneten auch nach vielen Jahren dank ihrer Atmosphäre bewohnbar bleiben. Dabei hinge es gar nicht nur vom Planeten selbst ab, wie sich seine Atmosphäre mit der Zeit entwickle. Die Gas-Schicht eines Planeten würde durch den Sternenwind abgetragen, einem andauernden Strom mikroskopischer Teilchen der mit Geschwindigkeiten von mehreren Hundert Kilometern pro Stunde von Sternen ausgehe.

Die Faszination von Sternenwind und Magnetfeldern

Auf der Erde könne man die Auswirkungen des Windes – der hier Sonnenwind genannt wird – manchmal mit bloßen Augen sehen, erzählt sie. Und zwar in Form von Polarlichtern, die wiederum durch die Interaktion von Sonnenteilchen mit der Erdatmosphäre entstehen. Dieser Sternenwind trage aber, wenn er stark und andauern genug ist, die Atmosphäre eines Planeten ebenfalls ab, gerade wenn dieser kein schützendes Magnetfeld besitzt, wie es in unserem Sonnensystem etwa beim Mars der Fall ist.

„Je schneller sich ein Stern dreht, desto stärker der Wind“, erklärt Poppenhäger. Das liege an dem magnetischen Dynamo-Effekt. „Junge Sterne drehen sich generell schneller. Deswegen ist eine wichtige Frage für mich: Wie lange brauchen unterschiedliche Sterne, um langsamer zu rotieren?“

Die Astrophysik hatte für Katja Poppenhäger schon immer eine magische Anziehungskraft, sei aber nie ihr ausschließliches Interesse gewesen. „Nach meinem Diplom war ich mir nicht ganz sicher, wie ich weitermachen soll“, erzählt sie. Letztlich zog es sie zurück in die Forschung. „Ich habe unterschiedliche Forschungsgruppen ausprobiert, und da fand ich die Astrophysik am spannendsten. Man kann an so vielen verschiedenen Sachen arbeiten und mit wirklich großartigen Menschen forschen“, sagt sie.

Sie leitet eine Forschungsgruppe mit 20 Wissenschaftlern

Die Ergebnisse ihres ersten Forschungsprojekts hätten ihren Professor so überrascht, dass sie erst geglaubt habe, ihre Daten seien falsch, erinnert sich Poppenhäger. Als sich dann herausstellte, dass ihre Zahlen zum Magnetismus des Sterns 51 Pegasi tatsächlich stimmten,sei ihr klar geworden, wie viel es in dem Feld noch zu lernen gäbe. Jetzt leitet sie von Potsdam aus ihre eigene Forschungsgruppe mit 20 Wissenschaftlern.

Ob die Astrophysik am Ende die richtige Wahl gewesen sei? „Ich bin sehr zufrieden, wo ich gelandet bin“, sagt Poppenhäger. „Ich denke aber, ich könnte in einer anderen Disziplin ähnlich glücklich sein.“ Manchmal denke sie auch, dass es vielleicht viel wichtiger gewesen wäre, in eine der Umwelt verbundenen Forschungsrichtung zu gehen – „vielleicht wäre es sinnvoller zur Klimakatastrophe zu forschen.“ Doch dazu habe sie nun kein großes Bedürfnis mehr. „Ich bin an meiner Wunschstelle angekommen“, sagt sie.

