Drewitz

Die geplanten verkaufsoffenen Sonntage in Potsdam am 2. und 4. Advent sollen erweitert werden. Die Linksfraktion fordert, dass auch das Sterncenter bei diesen Gelegenheiten öffnen darf.

„Gerade vor dem Hintergrund der coronabedingten Einschränkungen sollte der Potsdamer Süden mit dem Einzelhandelszentrum Stern-Center nicht zum wiederholten Male aus den von der Stadt festzulegenden einkaufsoffenen Sonntagen in der Weihnachtszeit ausgenommen werden“, begründet die Fraktion ihren Änderungsantrag. Am Mittwoch entscheiden die Stadtverordneten über die Verordnung der Landeshauptstadt zu den verkaufsoffenen Sonntagen,

Die Öffnung der Geschäfte ist durch diese Verordnung nur in bestimmten Bereichen der Stadt erlaubt, die sich im Umfeld der voraussichtlichen Weihnachtsmärkte in der Brandenburger Straße, am Krongut Bornstedt, auf dem Babelsberger Weberplatz und auf dem Neuen Markt befinden. Explizit ausgeschlossen von der Öffnung sind die gesamten Postleitzahlbereiche 14476 im ländlichen Norden, der Bereich 14478 am Schlaatz und eben der Bereich 14480, der die Wohngebiete Stern, Drewitz und das Kirchsteigfeld umfasst. Der Antrag der Linken sieht vor, dass auch im Bereich 14480 die Geschäfte geöffnet werden dürfen.

Zu großer Geltungsbereich könnte vor Gericht scheitern

Die Beschränkung auf Teile des Stadtgebietes hat allerdings einen gewichtigen Hintergrund: In der Vergangenheit wurden ähnliche Verordnungen schon von den Verwaltungsgerichten gekippt, weil ihr Geltungsbereich zu weit gefasst war und sich nicht an den notwendigen „besonderen Ereignissen“ orientiert hatte, die das Ladenöffnungsgesetz des Landes für die Sonntagsöffnung verlangt. Die Verwaltung hat deshalb Stadtbereiche fernab der Weihnachtsmärkte auch in der neuen Vorlage ausgeschlossen.

Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi hat in ihrer Stellungnahme für die geplante Sonntagsöffnung bereits angezweifelt, dass es wegen der Corona-Krise überhaupt große Besucherströme geben werden, die eine Sonntagsöffnung überhaupt nötig machen würde. Die Gewerkschaft behalte sich vor, den Klageweg zu beschreiten, wenn festgestellt werden sollte, dass die Verordnung nicht den Vorgaben des Bundesverwaltungsgerichts und des Grundgesetzes entspricht.

Von Peter Degener