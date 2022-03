Potsdam

Seit sechs Tagen wird gefällt im Babelsberger Wald zwischen S-Bahntrasse und Klubhaus Lindenpark. Die Anwohnerschaft ist entsetzt über das Ausmaß der Fällungen. „Der naturbelassene Wald war für uns wie eine Oase“, sagt Anwohnerin Brit Häcker. Sie ist Mitinitiatorin einer Petition, die die Fällungen stoppen möchte.

Seit Beginn der Fällarbeiten beobachten Anwohnerinnen und Anwohner, dass „sehr viele Bäume gerodet werden“, so Brit Häcker. Sie vermuten, dass nicht nur kranke und alte Bäume gefällt werden. Ihr Vorwurf lautet: Bei der Abholzung mit Kettensägen würden auch gesunde Bäume beschädigt und als Kollateralschäden mitgefällt. „Eine ökologisch verantwortungsvolle und behutsame Rodung kranker Bäume zum Waldschutz sieht sicherlich anders aus“, heißt es in ihrer Petition.

In Potsdam am Lindenpark wurden am Montag Bäume gefällt – laut Besitzer nur kranke und beschädigte. Anwohnerinnen und Anwohner bezweifeln das. Quelle: Julius Frick

Vorab hatten Aushänge am Waldrand über das Vorhaben informiert. Darauf ließ der Holz- und Forstwirtschaftsbetrieb „Neue Wälder“ im Auftrag des Waldbesitzers wissen: Trockene und abgeknickte Bäume müssten gefällt werden, um Waldbesucher und gesunde Bäume zu schützen.

Waldrodung oder Waldpflege in Babelsberg?

Im Gespräch mit der MAZ wies ein Vertreter der Firma „Neue Wälder“, der anonym bleiben möchte, die Vorwürfe der Bewohner von sich. „Es handelt sich nicht um Rodung. Das sind notwendige Fällarbeiten. Viele Bäume wurden durch den Sturm beschädigt“, sagt er. Außerdem müsse der Besitzer seiner Verkehrssicherungspflicht nachkommen, indem er vor allem alte Kiefern entferne.

Der Vertreter erklärte, dass die Arbeiten am (vergangenen) Samstag, abgeschlossen sein würden. Wie ein Besuch im Wald zeigt, ist das nicht der Fall. Auch zwei Tage später noch werden Bäume gefällt.

Stadt Potsdam nicht zuständig

Die Stadt hatte bereits im Januar in der Stadtverordnetenversammlung auf Anfrage der Fraktion Die Linke klargestellt: „Die Landeshauptstadt hat keine Baumfällarbeiten auf dieser Waldfläche geplant oder genehmigt, noch sind ihr welche bekannt.“ Da der Wald in Privatbesitz liege, sei nicht die Stadt, sondern das Forstamt zuständig. Die Fraktion Die Linke hatte die Anfrage gestellt, da sie auf „auffällige Markierungen an Bäumen“ aufmerksam geworden war.

Bei der Arbeit: die Firma „Neue Wälder“ ist für die Fällarbeiten in Babelsberg zuständig. Quelle: Julius Frick

Besitzer von Waldflächen müssen sich bei der Bewirtschaftung des Waldes nicht an die Potsdamer Baumschutzverordnung halten, sondern an das Brandenburgische Waldgesetz. Genehmigungen für Maßnahmen im Rahmen der Waldpflege und der Verkehrssicherung brauchen sie nicht, solange diese „einer guten forstwirtschaftlichen Praxis“ entsprechen.

Privatbesitzer braucht keine Genehmigung für die Fällungen

Der Privatbesitzer brauchte für die Arbeiten in dem Wäldchen also keine Genehmigung von der Stadt, der Naturschutzbehörde oder dem Forstamt – zum Ärger Unterstützern der Petition. Brit Häcker beklagt die mangelnde Information und unklare Zuständigkeiten. Problematisch sei zudem, dass das Forstamt die Fällarbeiten erst überprüfen kann, wenn die Maßnahmen bereits realisiert werden.

Das tat das Forstamt in den vergangenen Tagen und stellte bei einer Begehung des Waldes keine Verstöße gegen das Waldgesetz fest. Das geht aus einem Schreiben des Forstamtes an die aktive Bewohnerschaft hervor. Der Besitzer sei allerdings darauf hingewiesen worden, sich an das Waldgesetz zu halten. Die Initiatoren der Petition beruhigt das nicht. Sie wollen die Rodung kurzfristig stoppen, damit die Behörden ausführlich klären könnten, was hinter den Fällungen steckt – bevor es zu spät ist. Unterdessen werden weitere Bäume auf dem Grundstück gefällt.

