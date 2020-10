Stern

Wie kann es mit der baulichen Entwicklung im Stern, als Großwohnsiedlung weitergehen? Diese Frage treibt sowohl die Politik als auch die Wohnungsgenossenschaften in Potsdam um. Einig sind sie sich darin, dass Potsdam, und vor allem seine Großwohnsiedlungen, kaum mehr in die Breite wachsen können, sondern nur noch in die Höhe.

Gebäude in Gausstraße könnte aufgestockt werden

Dieser Konsens wurde auch auf einem Fachtag am Dienstagnachmittag in der Sternkirche deutlich, auf dem der Geschäftsführer der ProPotsdam, Vorstandsvertreter der drei Genossenschaften PWG 1956, PGH und WG Karl Marx, sowie der Beigeordnete für Stadtentwicklung Bernd Rubelt (parteilos) miteinander diskutierten. Außerdem berichteten Experten aus Jena und Nürnberg über ihre Erfahrungen beim Bau im Bestand.

Sebastian Krause von der Wohnungsgenossenschaft Karl Marx erläuterte an einem Beispiel, wie die Entwicklung im Stern ganz konkret aussehen kann. Sein Unternehmen beauftragte drei Berliner Architekturbüros, eine Machbarkeitsstudie für das Gebäude in der Gausstraße 59 bis 61 zu erstellen. „Die Machbarkeitsstudie hat zum Ziel, sich grundsätzlich mit den Weiterentwicklungsmöglichkeiten dieses fünf-geschossigen Bautyps, den wir an vielen Stellen der Stadt im Bestand haben, am Beispiel der Gaußstraße 59 bis 61 zu beschäftigen“, so Krause.

Mehr barrierefreie Wohnungen sind nötig

Aufgabe der drei Büros sei gewesen, drei Varianten zu entwerfen, wie sich das Gebäude erweitern lasse. „Eine Variante sollte barrierefreie Zugänge zu den Wohnungen beinhalten, die zweite Variante sollte die Schaffung von zusätzlichen Wohnraum ohne weitere Bauten auf dem Grundstück möglich machen und die dritte Variante sollte für mehr Wohnraum mit zusätzlichen Bauten sorgen“, so Krause. Er betonte, dass seine Genossenschaft derzeit keine konkrete Realisierungsabsicht habe. Nichtsdestotrotz zeigte er sich beeindruckt von den Entwürfen der drei Büros. Sie hätten auf kreative Weise gezeigt, wie sich Aufbauten auf Bestandsgebäuden realisieren ließen

Erfahrungen mit diesen Aufstockungen hat bereits die Potsdamer Wohnungsgenossenschaft 1956 sammeln können. Vorstandssprecher Matthias Pludra erläuterte den ersten Aufbau der Genossenschaft Am Schlaatz in der Behlertstraße vor rund acht Jahren. „Wir haben viele Wohnungen, die nicht barrierefrei sind“, sagte er. Aufstockungen seien eine Möglichkeit, das zu ändern. So seien in der Behlertstraße in einem Jahr sechs Wohnungen entstanden, die entsprechend ausgestattet sind

Aufstockungen lohnen sich finanziell kaum

Diese Art des Wohnungsausbaus lohnt sich finanziell nicht wirklich. Als Genossenschaft, so Pludra, habe sie aber eine Verantwortung ihren Mietern gegenüber und einen Generationenauftrag. Auf die Frage des Moderators auf dem Fachtag, ob weitere Aufstockungen kommen werden, antwortet Pludra: „Wir haben noch einige Ideen in der Schublade, sind uns aber noch nicht einig.“

Wie es sonst aussehen kann, wenn der Stern in die Höhe wächst, zeigen Pläne, wonach am Stern-Center vier Hochhäuser bis zu 650 Wohnungen Platz bieten werden.

Gegenstand der Diskussion in der Sternkirche war auch, wie sich die Stadtentwicklung als Gesamtkonzept realisieren ließe. Dazu sagte der Beigeordnete Bernd Rubelt: „Wir können nicht alle Stadtteile in einen Topf werfen, das würde den Bewohnern nicht gerecht werden“ Und weiter: „Ich glaube, wir brauchen ein Konzept, das anpassungsfähig ist und das mit dem Bewusstsein, dass Wachstum nur behutsam funktioniert, einhergeht.“

