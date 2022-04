Potsdam

Sie ist ein wenig aufgeregt an diesem Vormittag, aber sie strahlt voller Vorfreude. Snezhana Maksymenko hat einige wichtige Termine zu erledigen. Der nächste: Sie ist mit einer St. Petersburgerin verabredet, die Deutsch-Kurse für all jene anbietet, die wie Snezhana (49) und ihre Tochter Mariya (11) vor dem Krieg aus der Ukraine geflüchtet sind und sich nun auf unbestimmte Zeit in Potsdam einrichten. Dass sie Deutsch lernen muss, steht für Snezh­ana nach sieben Wochen im Exil außer Frage. Und sie geht das herausfordernde Projekt mit Verve an, wird nicht nur ein, sondern zwei Seminare belegen: einen offiziellen Integrationskurs und zusätzlich den Konversationskurs der Russin, die sich mit ihr in einem Café in der Potsdamer Innenstadt trifft, um das Lehrbuch zu übergeben und ein paar Kleinigkeiten zu besprechen.

Nach den Osterferien soll’s losgehen. Dann drückt Snezhana Maksymenko – Buchhalterin aus Kiew – in der Mitte ihres Lebens noch einmal die Schulbank. Mariya ist ihrer Mutter in dieser Hinsicht ein paar Schritte voraus: Drei Wochen geht sie nun schon zur Schule – und ist richtig, richtig, richtig happy, erzählt Sne­zhana. Auch Mariya lernt zweigleisig, denn sie besucht nicht nur den Unterricht an der Evangelischen Grundschule in der Großen Weinmeisterstraße, sie erledigt zu Hause auch die Aufgaben, die die ukrainischen Lehrer ihren inzwischen über halb Europa verstreuten Schülern online zukommen lassen.

Mehr Freiheiten für Mariya an der Schule in Potsdam

„Der Unterschied zwischen der Schule hier in Deutschland und in der Ukraine ist groß“, sagt Snezhana. „In der Ukraine bekommen die Kinder viel Druck, dort ist die Schule sehr leistungsorientiert und streng. Hier in Deutschland haben die Kinder viel mehr Freiheiten, sie sind lebendiger.“ Sie merke nun, wie ihre Tochter nach den Strapazen der Flucht Tag für Tag ein bisschen mehr aufblüht. „Es tut Mascha gut, mit anderen Kindern zusammen zu sein“, sagt Snezhana. „Sie hat auch eine Freundin gefunden – Klara nimmt sie an die Hand, zeigt ihr alles, unterstützt sie.“

Die Mädchen treffen sich ab und zu auch nach Schulschluss, letztens waren sie bei McDonald’s. „Fast Food habe ich in Kiew ja nicht so gern gesehen“, sagt Snezhana, „aber hier habe ich im Moment wohl keine Chance, Mascha davon fernzuhalten.“ Snezhana lacht – endlich. „Ich freue mich, dass es Mascha so gut geht“, sagt sie. „Das erleichtert und es beruhigt mich.“ Mariyas neue Freiheit habe übrigens auch mit einem Rad zu tun, das sie geschenkt bekommen hat und das nicht nur ein Gefährt, sondern auch ein Gefährte ist, wie ihre Mutter sagt. „Mascha bedeutet das Fahrrad viel. Wir haben ja alles, was wir besessen und geliebt haben, zurückgelassen...“

Sorgenvoller Blick von Potsdam aus auf die Ukraine

Zu Hause in der Ukraine harren weiterhin Snezhanas Ehemann, die Mutter, Verwandte aus. „Körperlich sind alle unversehrt...“, sagt Sne­zhana, der nun doch die Tränen kommen. „Auch wenn sich die russischen Truppen aus Kiew zurückgezogen haben – es ist nicht vorbei. Ich habe Hoffnung, ja. Aber ich mache mir große Sorgen: Die Ungewissheit macht bei uns allen die Psyche kaputt.“ – Wie werden die Menschen sein, zu denen sie eines Tages zurückkehrt? Wie das von Krieg und Zerstörung, von Leid und Gräuel geschundene Land?

Wie Snezhana fühlen auch ihre Freundinnen und Freunde, die die Ukraine seit dem Angriff Russlands am 24. Februar verlassen und in Polen und Tschechien Zuflucht gefunden haben. Sie würde sie gern wiedersehen, nur für ein paar Tage – jetzt, da das Osterfest – russisch: Paskha, ukrainisch: Velykden – bevorsteht. Ostern ist in der Ukraine eine besondere Zeit, ein Fest für Familie und Freunde. Die orthodoxe Kirche feiert die Auferstehung später als die westliche – in diesem Jahr am 24. April. Man trifft sich in Gottesdiensten. Man trifft sich, um gemeinsam Eier zu färben – traditionell mit gekochten Zwiebelschalen – und sie dann aneinander zu schlagen; wessen Ei hält, hat gewonnen. Man trifft sich zum Festessen.

Zum Ende der Fastenzeit, in der Fleisch, Eier, Milchprodukte und Fisch tabu sind, tischen ukrainische Familien Menüs auf, die das Schlaraffenland karg aussehen lassen. Wenn Snezhana davon erzählt, werden ihre Gesten raumgreifend: Braten sind geradezu Pflicht, gern Ente oder Gans. Dazu gibt es deftige Salate, angemacht mit Mayonnaise oder mit saurer Sahne oder mit beidem. Eine unverrückbare Tradition ist der aufwendig verzierte Osterkuchen, der nach deutschen Maßstäben das Prädikat Torte verdient.

Ostern in Potsdam in der Alexander-Newski-Gedächtniskirche

Ob und wie Snezhana und Mariya Ostern feiern, wissen sie noch nicht. Fest steht nur, dass sie in die Alexander-Newski-Gedächtniskirche wollen. Dort sind sie schon öfter zu Besuch gewesen, Mariya singt inzwischen im Chor der Gemeinde.

Neues Zuhause in kleiner Wohnung am Neuen Garten in Potsdam

„Mascha und ich werden es wohl ganz ruhig angehen und es uns zu Hause gemütlich machen“, sagt Snezhana. Zu Hause, das ist jetzt eine möblierte Zwei-Zimmer-Wohnung in der Nähe des Neuen Gartens. Tanja und Axel Fischer, die Snezhana aufgenommen hatten, haben das Apartment organisiert. „Ich bin den beiden zu riesigem Dank verpflichtet“ sagt Snezhana Maksymenko. „Ich weiß, dass es in Potsdam ungeheuer schwierig ist, eine Wohnung zu finden – und dass sich das Problem durch uns Flüchtlinge verschärft. Ich kann gar nicht beschreiben, wie groß das Glück ist, das Mascha und mir zuteil wird.“

Von Nadine Fabian