Bornim

Ein Zeuge hatte am Samstag um 5.17 Uhr ein entlaufenes Pony an der Amundsenstraße gemeldet, das die Straße überquert hatte und dann genüsslich am Grünstreifen frühstückte. Das Pony ließ sich mit wenig Überredungskunst einfangen. Mit einer Hundeleine wurde ihm von den Polizisten ein provisorisches Halfter angelegt. Schon bald konnten die Beamten auch die verantwortliche Halterin des kleinen Ausreißers ermitteln, die an diesem Morgen von der Polizei geweckt wurde. Sie brachte das Pony zurück zur Koppel, wo es schon sehnsüchtig von seinen wiehernden Freunden erwartet wurde. Damit war auch die Verkehrssicherheit wiederhergestellt.

Von MAZonline