Am Samstagabend kam es zu erheblichen Problemen im Potsdamer Straßenbahnverkehr in der Innenstadt. Ein Pkw war gegen 19.30 Uhr am Platz der Einheit im Gleisbett gelandet. Erst am Vormittag war ein Auto auf der Heinrich-Mann-Allee mit einer Tram kollidiert.

Zwei ältere Damen waren mit dem Berliner Auto unterwegs und haben sich aus bislang unbekannten Gründen so verfahren, dass sie in das offene Gleisbett fuhren. Verletzt wurde bei dem Unfall

niemand.

EInsatzkräfte prüfen Schäden an Gleisen

Die Stadtwerke der Stadt Potsdam und die Polizei eilten zur Einsatzstelle und nahmen den Unfall auf. Diese mussten auch Vermessungen am Schienennetz tätigen um eventuelle Schäden am Gleis zu beseitigen, dies konnte aber nicht bestätigt werden. Der Pkw hat offenbar keine Schäden an den Gleisen angerichtet.

Da das Auto nicht mehr selbstständig aus den Gleisbett kam, kam ein Abschleppwagen zum Einsatz und befreite den Pkw. Es entstand nur leichter Schaden und das Auto blieb weiter fahrbereit.

