Babelsberg

Ein Seat ist im Horstweg auf der Auffahrt zur Nutheschnellstraße gegen eine Laterne gefahren. Am Mittwoch gegen 15.30 Uhr kam der 57-jährige Fahrer mit dem Auto in der Kurve von der Fahrbahn ab und landete schließlich im Graben.

Ein Alkoholtest brachte dann die Ursache seines Fahrfehlers zu Tage: Der Mann war mit 2,4 Promille schon lange nicht mehr in der Lage am Straßenverkehr teilzunehmen. Beim Unfall wurde der Fahrer leicht verletzt und kam in ein Krankenhaus. Es wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein des 57-Jährigen sichergestellt.

Er muss sich nun wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs verantworten. Die Auffahrt zur Nuthestraße musste zeitweise für die Bergung des Pkws gesperrt werden. Die beschädigte Laterne wurde gesichert.

Von MAZonline