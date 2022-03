Potsdam West

Vor einer Schule in der Schlüterstraße kam es Mittwochmittag zu einem Verkehrsunfall. Vermutlich in Folge eines akuten gesundheitlichen Problems verlor der Fahrer eines Hyundai die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte mit einem Ford und einem Renault, die am Fahrbahnrand parkten.

„Potsdam ganz nah“ erleben – zweimal wöchentlich Alle News für die Landeshauptstadt schon morgens in Ihrem E-Mail-Postfach – jeden Dienstag und Freitag. Jetzt anmelden! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Personen wurden beim Unfall nicht verletzt. Der Unfallverursacher kam zur Behandlung in ein Krankenhaus. Die Polizei prüft nun eine Anzeige.

Von MAZonline