Berliner Vorstadt

Eine volltrunkene Autofahrerin wurde am frühen Freitagabend in der Menzelstraße aus dem Verkehr gezogen. Ein Zeuge hatte die Polizei informiert, dass ihm die junge Frau mit glasigen Augen und schwankendem Gang an einer Tankstelle aufgefallen war. Dort hatte sie Spirituosen gekauft und fuhr dann wieder los.

Die Polizei stoppte die 23-Jährige wenig später. Ein Atemalkoholtest ergab 2,89 Promille. Die Fahrt war zu Ende. Eine Blutentnahme wurde auf dem Polizeirevier Ludwigsfelde vorgenommen. Gegen die Frau wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet.

Von MAZonline